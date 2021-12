Zapadła decyzja ws. „Sylwestra Marzeń” TVP. Władze Zakopanego zabrały głos

Telewizja Polska ponownie zorganizuje „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem. Informację potwierdził w tamtejszym ratuszu portal Wirtualne Media. Sprawa ma być już przesądzona, a wszystkie szczegóły imprezy dotyczące występu gwiazd i reguł sanitarnych mają zostać podane podczas specjalnej konferencji prasowej w połowie grudnia. Obecnie TVP ma dopinać umowy z artystami.

Sylwester Marzeń 2021 TVP w Zakopanem

Decyzja o „Sylwestrze Marzeń” 2021 zapadła wyjątkowo późno. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Według prognoz Ministerstwa Zdrowia szczyt czwartej fali ma mieć miejsce w połowie grudnia, a w okolicach świąt i sylwestra fala ma zniżkować. To miało mieć kluczowy wpływ na decyzję podjętą przez władze Zakopanego i Telewizji Polskiej.

Gazeta Krakowska donosi, że rozpoczęły już się prace na Równi Krupowej w centrum Zakopanego. Do stolicy Tatr zjeżdżają kolejne tury z materiałami potrzebnymi do wybudowania sceny plenerowej. Scena będzie mieścić się w tym samym miejscu co dwa lata temu. W poprzednim roku z uwagi na pandemię koronawirusa „Sylwester Marzeń” zorganizowano w Ostródzie.

Koncert Telewizji Polskiej odbędzie się z udziałem publiczności?

Rozkładane są też barierki, które mogą świadczyć o tym, że koncert odbędzie się z publicznością. Wciąż nie wiadomo, jak dużo osób będzie mogło pojawić się w Zakopanem. Obecnie przepisy sanitarne pozwalają na udział publiczności w takich wydarzeniach. Aktualnie obowiązujące obostrzenia są ważne do 17 grudnia. W 2020 r. TVP zdecydowało się zaprosić tancerzy-statystów.

Czytaj też:

TVP zorganizuje koncert „Murem za polskim mundurem”. Które gwiazdy zaśpiewają dla żołnierzy?