Granica Polska-Białoruś. SG podała koszt pobytu migrantów w tymczasowych ośrodkach

Przypomnijmy, że kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej trwa już od kilku miesięcy. Sytuacja eskalowała jednak 8 listopada, kiedy do Polski zbliżyła się ogromna grupa migrantów. Osoby te utworzyły przy granicy obozowisko, a także wielokrotnie usiłowały sforsować tymczasowe ogrodzenie powstałe w pasie przygranicznym. Po wielu dniach kryzysu na granicy, migrantów przeniesiono do centrum logistycznego na terenie Białorusi.

Na polską stronę wciąż dostają się jednak migranci, którzy usiłują przekroczyć granicę nielegalnie. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska wskazała, że takich prób jest coraz mniej, jednak funkcjonariusze wciąż przeczesują granicę w poszukiwaniu takich osób. – Ostatniej dobry było wyjątkowo mało prób przekroczenia granicy. Nie zakładamy jednak optymistycznego scenariusza, bo presja migracyjna jest sztucznie sterowana i nie wiemy jakie plany ma reżim Łukaszenki – komentowała w PR24 rzeczniczka SG.

Sytuacja na granicy Polska-Białoruś. SG o kosztach utrzymania migrantów

– Minionej dobry mieliśmy dużo samych prób uszkadzania granicy i podchodzenia pod nią. Brali w nich udział osoby ubrane w mundury – dodała.

Rzeczniczka była również pytana o to, jak wygląda pomoc migrantom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Polską. SG współpracuje z Fundacją Dialog, która prowadzi tymczasowy ośrodek, do którego trafiają takie osoby. – Koszt opieki nad osobami skierowanymi do ośrodka Fundacji Dialog, jaki poniosła Straż Graniczna od 1 sierpnia na 286 osób to 1,5 mln zł. Składają się na to koszty utrzymania, pobytu czy opieki zdrowotnej – poinformowała rzeczniczka SG.

