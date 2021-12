30-lecie Radia Maryja. Kaczyński dziękuje Bogu za rozgłośnię i „dar” – o. Tadeusza Rydzyka

W sobotę w Hali Widowiskowo-Rekreacyjnej w Toruniu Radio Maryja świętowało 30-lecie istnienia. W trakcie uroczystości zaprezentowany został specjalny znaczek wydany przez Pocztę Polską. Obchody uświetnili politycy Prawa i Sprawiedliwości. List z imieniu prezydent odczytał minister Adam Kwiatkowski. „Radio Maryja przywróciło wielu Polakom poczucie narodowej, obywatelskiej i po prostu ludzkiej godności” – napisał Andrzej Duda.

Kaczyński o „Europejczykach polskiego pochodzenia”

W imieniu prezesa PiS, który tego dnia był w Warszawie na spotkaniu liderów partii prawicowych, list przeczytał szef MON Mariusz Błaszczak. Jarosław Kaczyński w swoim piśmie wskazał kierunki, z których atakowana jest Polska. Stwierdził, że przeciwnikom marzy się Europa „wyjałowiona duchowo, zsekularyzowana, zniewolona wizją łatwego życia bez odpowiedzialności”. „Marzy im się Polska zamieszkana nie przez Polaków, ale przez pozbawionych głębszych korzeni Europejczyków polskiego pochodzenia” – pisał Kaczyński. Prezes PiS wspomniał też o ataku ze strony wschodnich reżimów.

Prezes PiS: Mamy to szczęście, że istnieje Radio Maryja

„Ten atak w to, co dla nas najdroższe, jest zatem frontalny. Można powiedzieć, że każdego z nas poddaje tej niełatwej próbie. Ale my nie ustąpimy. I nie ustąpimy dlatego, że jesteśmy wspólnotą. Dlatego, że łączą nas najtrwalsze więzi – miłość do Pana Boga i do Polski. (...) Nie ustąpimy także dlatego, ze mamy to szczęście, że istnieje Radio Maryja i rodzina Radia Maryja, że nadaje Telewizja Trwam, że wychodzi Nasz Dziennik. Że Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Medialnej kształci młodzież w duchu służby Panu Bogu i Rzeczypospolitej” – wyliczał Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził też, że „w 30. rocznicę powstania Radia Maryja dziękujemy Bogu za tę rozgłośnię oraz pozostałe inicjatywy powstałe pod auspicjami toruńskich ojców redemptorystów” oraz za „wielki dar”, jakim jest „osoba o. Tadeusza Rydzyka”, animatora „wielkiego dzieła podjętego ku większej chwale bożej”.

