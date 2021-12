Fundacja bada stan psychiczny pracowników w czasie pandemii. Możesz pomóc

– Praca w czasie pandemii, w tym praca zdalna ma ogromne znaczenie dla naszego stanu psychicznego – mówi „Wprost” psycholożka Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze depresji” zachęcając do udziału w badaniu zorganizowanym przez fundację. Wystarczy poświęcić kilka minut, anonimowo wypełnić ankietę (wystarczy kliknąć tutaj), by pomóc ekspertom ocenić, jak m.in. home office, strach przed utratą pracy, czy zmieniające się w związku z trwającą od prawie dwóch lat pandemią warunki zatrudnienia, wpłynęły na naszą kondycję psychiczną.

Wyniki badania zaprezentowane zostaną w lutym, podczas inauguracji 14. edycji kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”.

– W najbliższej edycji kampanii chcemy przyjrzeć się kondycji psychicznej pracowników, ponieważ właśnie problemy związane z pracą są jednymi z najczęstszych, z którymi zwracają się do nas osoby korzystające z naszego programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej. Szczególnie w czasie pandemii nasiliły się lęki związane z utratą pracy, nadmiarem obowiązków służbowych i zdalną pracą, która nierzadko prowadzi do zaburzenia granicy pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Postanowiliśmy przeprowadzić to badanie, by lepiej zrozumieć wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym polskich pracowników – podkreśla Morawska-Borowiec.

Czytaj też:

Czym jest depresja? Oto najważniejsze objawy

Przedstawicielka fundacji wyraziła również nadzieję, że wnioski z badania pozwolą nie tylko specjalistom związanym z fundacją, ale również pracownikom i pracodawcom podjąć starania, by zahamować wzrost zachorowań na depresję.

– Najskuteczniejszą formą leczenia tej choroby jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii – przypomniała.

Z informacji dotyczących depresji w czasie pandemii opublikowanych jakiś czas temu przez ministerstwo zdrowia wynika, że ponad połowa Polaków zauważyła oznaki depresji u kogoś ze swojego otoczenia. Okazuje się jednak, że wciąż nie potrafimy rozmawiać o tej chorobie, a 81 proc. badanych twierdzi, że depresja jest chorobą wstydliwą i nie należy się z nią afiszować.