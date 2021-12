Bogdan Rymanowski na okładce „Newsweeka”. Burza w sieci: „absurd”, „puszczanie fejkowych tez”

Na okładce najnowszego numeru tygodnia „Newsweek”, który trafi do kiosków w poniedziałek, umieszczono znanych „siewców głupoty”, którzy „kwestionują pandemię, zniechęcają do szczepień, mieszają prawdę z fake newsami”. Wśród nich znaleźli się Jan Pospieszalski, Edyta Górniak, Piotr Schramm i Bogdan Rymanowski. Okładka wywołała poruszenie za sprawą umieszczenia w tym gronie Rymanowskiego. Internauci zachodzili w głowę, co robi dziennikarz Polsat News w towarzystwie osób, które zasłynęły z negowania otwarcie pandemii i szczepień przeciwko koronawirusowi.

Bogdan Rymanowski na okładce „Newsweeka”. Fala komentarzy

Okładkę skrytykował między innymi Marcin Makowski z Wirtualnej Polski. „Umieszczanie Rymanowskiego na okładce «Newsweeka» jako antyszczepionkowca, bo zaprosił do programu publicystycznego osobę o takich poglądach – absurd. Ale oczywiście wiadomo, że celowy” – napisał na Twitterze. Rymanowskiego broni też Wojciech Dąbrowski z Polsat News. „Bogdan Rymanowski krytykowany za rozmowę z osobami o różnych poglądach. Do tego doszliśmy. Szok! Jeżeli mam wybierać, to trzymam stronę Bogdana” – napisał.

Burza po rozmowie Rymanowskiego z Katarzyną Ratkowską

Na wpis Makowskiego zareagował Marcel Kiełtyka z fact-checkingowego portalu demagog.pl, który przypomniał, że Rymanowski zaprosił do jednego ze swoich programów psychiatrę Katarzynę Ratkowską, z którą rozmawiał o zasadności szczepień. Rozmowa wywołała wówczas ogromne kontrowersje w mediach społecznościowych. Ratkowska wypowiadała się nieprzychylnie o szczepieniach i zachwalała stosowanie amantadyny w leczeniu COVID-19. Jej twierdzenia były niezgodne ze stanem wiedzy naukowej. „Panie Marcinie, ale tu nie chodzi przecież o same poglądy. Tylko o brak odpowiedniej reakcji na powielane fałszywe informacje, które mogą szkodzić zdrowiu i życiu ludzi! A potem samemu powielanie #fakenews w medium, które ogląda miliony ludzi” – napisał Kiełtyka.

„Puszczanie fałszywych tez”

„To nie chodzi tylko o dobór gości, ale o puszczanie fejkowych tez” – wskazał z kolei na Twitterze reporter Radia Zet Maciej Bąk. W tym kontekście przypomniał niedawną wypowiedź Rymanowskiego dotyczącą Irlandii. Dziennikarz stwierdził. że wszyscy, którzy zmarli w tym kraju z powodu COVID-19 w ostatnim czasie, byli zaszczepieni. Słowa te wyraźnie zaskoczyły Szymona Hołownię, który był wówczas gościem programu. Serwis Medonet wyjaśniał, że dane dotyczące zgonów z powodu koronawirusa w Irlandii publikowane są co tydzień. Zaznaczył też, że nie znalazł „informacji o tym, jaki procent najnowszych przypadków śmiertelnych dotyczył osób zaszczepionych”.

