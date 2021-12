Koncert „Murem za polskim mundurem” w TVP. Internauci bezlitośni: „Oglądam i nie wierzę”, „koszmar i żenada”

Koncert „Murem za polskim mundurem” odbył się na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Wydarzenie było wspólną inicjatywą Telewizji Polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego organizację zapowiedział prezes TVP Jacek Kurski, gdy doszło do eskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Koncert poprowadzili Agata Konarska i Michał Adamczyk.

„Murem za polskim mundurem”. Koncert dla żołnierzy

Dla żołnierzy zaśpiewali między innymi: Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak, Viki Gabor, Rafał Brzozowski i Elwira Mejk z Trubadurami. Na scenie pojawili się też zagraniczni wykonawcy: Oceana, Loona, Las Ketchup, Jenny Berggren, Captain Jack, In-Grid, No Mercy i Lou Bega. W czasie koncertu można było również usłyszeć orkiestrę policyjną czy rapującego żołnierza 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie, posługującego się pseudonimem VitoWS.

Wydarzenie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Zachwyty i głosy wsparcia dla żołnierzy, opatrzone hasztagiem #MuremZaPolskimMudnurem mieszają się z niezadowoleniem. Sporo krytycznych komentarzy pojawiło się między innymi na Facebooku Telewizji Polskiej. Część internautów nie rozumie, dlaczego ze sceny popłynęła dyskotekowa muzyka.

"Koszmar i żenada". Internauci komentują koncert w TVP

„Nie wierzę, ze to się dzieje naprawdę!! Dla żołnierzy na granicy wyrazy szacunku, tak- ale robienie takiego żenującego koncertu z bajlando i rozchełstanymi młodzikami wymachującymi marynarkami na scenie, urządzanie sobie świetnej zabawy w sytuacji gdy w tym momencie ludzie umierają w lasach z wycieńczenia i hipotermii jest skrajnie nie na miejscu! Jestem w szoku” – napisała jedna z internautek. „Masakra to samo pomyślałam” – napisała inna. „Oglądam to i nie wierzę. Ile zakłamania i hipokryzji. Prawdziwy Żołnierz Polski nigdy nie zhańbiłby się skazywaniem na śmierć matek, ojców, dzieci” – czytamy w kolejnym wpisie.

„Włączyłem na minutę – koszmar i żenada” – skomentował kolejny użytkownik Facebooka. Inni zwracali uwagę na to, że koncert odbywa się w szczycie czwartej fali pandemii. „To TVP już nie boi się Covida??? Takie imprezy organizować w pandemii??? BTW repertuar żenujący..”. – to kolejny wpis. „Kto ku.... dobierał ten repertuar. Ja pier...zero szacunku do tych ludzi którzy walczyli za Polskę. Jak można to zdzierżyć...ludzie opamiętajcie się” – nie krył oburzenia inny internauta.

