NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

Przy granicy polsko-białoruskiej, gdzie panują zimowe warunki, nie ma już dużych koczowisk migrantów. Cudzoziemcy są jednak nadal przywożeni przez białoruskie służby, które pomagają im w forsowaniu granicy.

„Nowaja Gazieta” wskazuje, że migranci dostają ultimatum od Białorusinów: forsowanie granicy lub deportacja.

W sobotę nad ranem w szpitalu zmarła Kurdyjka z Iraku, która trafiła do Polski w połowie listopada. Kobieta poroniła ciążę w 24. tygodniu (TVN 24 informuje o 27. tygodniu - red.). Była w ciężkim stanie.

07:19 Wiceszef MSZ Marcin Przydacz w PR1 o wtorkowej rozmowie na linii Joe Biden-Władimir Putin: USA są zdeterminowane, by wysłać mocny sygnał w kierunku Rosji 07:00 Deutsche Bank uderza w białoruski sektor bankowy.



Białoruskie banki blokowane przez Zachód. Doniesienia o działaniach Deutsche Bank 06:24 W sieci nie milkną echa koncertu TVP, który odbył się na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Koncert poświęcony żołnierzom od pierwszych minut swojego przebiegu spotkał się z kpinami.

Koncert „Murem za polskim mundurem” w TVP. Internauci bezlitośni: „Oglądam i nie wierzę”, „koszmar i żenada” 06:00 W niedzielę Straż Graniczna informowała, że w nocy doszło do szturmu na granicę. Na odcinku ochranianym przez PSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 30 osób chciała siłowo przedostać się do Polski.

