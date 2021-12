30-lecie Radia Maryja upamiętnione przez Pocztę Polską. Wydano znaczek

W ostatni weekend w Toruniu odbywały się uroczystości rocznicowe Radia Maryja – rozgłośnia zaczęła nadawać 30 lat temu (założono ją 8 grudnia 1991 roku). W trakcie obchodów ujawniono, jak Poczta Polska uhonorowała toruńską rozgłośnię.

Wiceprezes Poczty Polskiej razem z dyrektorem Radia Maryja o. Tadeuszem Rydzykiem odsłonili okolicznościowy znaczek na 30-lecie rozgłośni. Widoczny jest na nim papież Jan Paweł II, a po prawej stronie znaczka umieszczono figurkę Matki Boskiej Fatimskiej (ta sama figurka znajduje się w kaplicy w siedzibie Radia Maryja w Toruniu).

Okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej dla Radia Maryja

Na znaczku umieszczono też napis „30-lecie Radia Maryja”, a Poczta Polska opisuje, że można na nim znaleźć też jeszcze jedno nawiązanie do rozgłośni. „Kręgi okalające wytwór sztuki sakralnej nawiązują do fal radiowych” – ogłoszono (to nawiązanie do kręgów, które pojawiają się w tle znaczka). Takich znaczków wyprodukowano 168 tys.

– Poczta Polska honoruje bardzo ważne dla Polaków instytucje, jubileusze i wspomina bardzo ważne wydarzenia historyczne. Dziś honorujemy Radio Maryja znaczkiem pocztowym, ponieważ Radio Maryja w swojej misji ma nie tylko ewangelizację i transmisję liturgii świętych, ale pielęgnuję także tradycję, patriotyzm i polskość. To tak bliskie normy misji Poczty Polskiej – mówił w Toruniu wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek, który wręczał okolicznościowy znaczek o. Rydzykowi.

