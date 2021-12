Polska-Białoruś. Kolejne próby przekroczenia granicy. SG o niepokojącym incydencie

W niedzielę 5 grudnia na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP – wynika z najnowszego komunikatu SG.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe – informują o incydencie pogranicznicy.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy

Przypomnijmy, że od wielu miesięcy na polsko-białoruskiej granicy trwa poważny kryzys migracyjny. 8 listopada zaczął on znacząco eskalować, kiedy sprowadzeni na Białoruś migranci przemieścili się pod granicę z Polską. W pierwszych dwóch tygodniach kryzys graniczny był bardzo intensywny. Migranci usiłowali forsować granicę w zwartych, wieloosobowych grupach. Przy granicy powstało obozowisko, było również wiele prób indywidualnych, nielegalnych przekroczeń granicy na wielu odcinkach pasa przygranicznego.

Ostatecznie migrantów przeniesiono do centrum logistycznego, części z nich umożliwiono również powrót do kraju pochodzenia. Jak wynika z najnowszych ustaleń rosyjskiej niezależnej gazety, migranci mieli dostać od białoruskich służb ultimatum: albo forsujecie polską granice, albo czeka was deportacja.

Tymczasem swoje imperialne marzenia stara się również realizować Putin. Jak wynika z medialnych doniesień, istnieją rosyjskie plany inwazji na Ukrainę. Przy granicy rosyjsko-ukraińskiej Putin od jakiegoś czasu przemieszcza wojska, pokazując swoje możliwości militarne.

