Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki o nowych obostrzeniach na święta

Premier wskazał, że dyskusja będzie się toczyć wokół obostrzeń dla niezaszczepionych. Powodem ma być nowa mutacja koronawirusa – Omikron. Premier nie powiedział, jakie dokładnie obostrzenia ma na myśli, jednak w swojej wypowiedzi zaznaczył, że istnieje potrzeba wzmocnienia obowiązujących restrykcji z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia – lista

Przypomnijmy, że od 1 grudnia obowiązują już wzmocnione restrykcje. Ich zakończenie przewidywane jest na 17 grudnia, ale od kilku dni coraz więcej polityków PiS podkreśla, że restrykcje mogą być zaostrzone z uwagi na pogarszającą się sytuację. Przed 1 grudnia rząd wydał zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, które są uznane za kraje szczególnego ryzyka.

Do 14 dni z dotychczasowych 10 została także wydłużona kwarantanna dla osób podróżujących z krajów non-Schengen. Z kwarantanny może zwolnić test PCR, jednak nie może on zostać wykonany wcześniej niż w 8. dniu od nałożenia kwarantanny. Nie dotyczy to osób zaszczepionych. Pakiet alertowy wprowadził także nowe obostrzenia krajowe. Zmniejszona została liczba osób, które mogą się pojawić w kościołach, gastronomii, hotelach, obiektach kulturalnych (kina, teatry, opery, domy kultury, koncerty), a także w obiektach sportowych (baseny i aquaparki) z obecnych 75 proc. do 50 proc. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione.

Ponadto, w zgromadzeniach i uroczystościach rodzinnych może brać udział nie więcej niż 100 osób. Wcześniej limit wynosił 150 osób. W imprezach sportowych zamiast 500 może uczestniczyć 250 osób. Utrzymana została zasada, że obostrzenia nie dotyczą osób zaszczepionych.

Czytaj też:

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19? Uczestnicy sondy podzieleni