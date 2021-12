Minister zdrowia o „czarnej statystyce” ws. w pełni zaszczepionych

Minister zdrowia poinformował w mediach społecznościowych, że od początku stycznia 2021 r. przez koronawirusa zmarło 1 085 osób do 44. roku życia. Tylko 3 proc. z nich, czyli 36 osób, było w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. „Ta czarna statystyka mogłaby być inna” – zaznaczył Adam Niedzielski.

W piątek Ministerstwo Zdrowia podało szersze statystyki. Według tamtych danych łącznie w pełni zaszczepionych zostało 20 456 289 osób. Po upływie 14 dni od pełnej dawki zakażonych zostało 288 761 osób, co stanowiło zaledwie 1,41 proc. osób w pełni zaszczepionych. Z kolei liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką wyniosła 2 134 098. Łącznie od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 13,5 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni.

Ministerstwo Zdrowia o zakażonych i zgonach w pełni zaszczepionych osób

Resort podał również dane dotyczące zgonów. Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką wyniosła 49 074. Łącznie po upływie dwóch tygodni po pełnym zaszczepieniu zmarło 3 304 osób. Osoby zaszczepione stanowiły 6,73 proc. wszystkich zgonów z powodu zakażenia COVID-19. Zgony nie są związane ze szczepieniem.

Od momentu rozpoczęcia szczepień w Polsce doszło do 16 383 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Większość z nich miała łagodny charakter. Jeśli chodzi o wiek zaszczepionych osób, to 1,7 mln szczepień wykonano w przedziale 12-17 lat, 5,1 mln w przedziale 18-30 lat, a 6 mln w przedziale 31-40. Z kolei od 41. do 50. roku życia wykonano 6,9 mln szczepień.

