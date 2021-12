Afgańskie himalaistki w Polsce. „Prawdopodobnie pierwszy legalny wjazd”

Zbiórkę dla mieszkańców Afganistanu rozpoczęto w sierpniu, w związku z załamaniem się sytuacji w tym kraju. Po ewakuacji amerykańskich wojsk, rozpoczęła się kontrofensywa talibów, którzy w krótkim czasie odzyskali kontrolę nad większością kraju. Tysiące Afgańczyków odcięte zostały od pomocy ze strony międzynarodowych organizacji charytatywnych, a według Polskiej Misji Medycznej, aż 93 proc. z nich nie dojadało. Zabrakło leków i innych środków medycznych, a agregaty potrzebne w szpitalach nie miały niezbędnego paliwa.

W opisywanej tutaj akcji charytatywnej udział wzięli m.in. polscy himalaiści: Piotr Pustelnik, Andrzej Bargiel, Jarosław Botor, Bogusław Magrel i Łukasz Kocewiak. Ten ostatni wymyślił, żeby sprowadzić do Polski Shahidę, Sarę i Asmę. To młode himalaistki, które przez dwa lata szkoliły się pod jego okiem. Asmę i Sarę Nazari 6 grudnia pojawiły się w Polsce, na podsumowaniu zbiórki. Obie oświadczyły, że chciałyby pozostać w Polsce do momentu, aż sytuacja w ich kraju się uspokoi. W Polsce mogłyby bowiem kontynuować studia i naukę wspinaczki.

– To prawdopodobnie pierwsi obywatele Afganistanu, którzy, po ewakuacji w sierpniu, legalnie wjechali do Polski – mówiła Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. Koleżanka usiłowała ściągnąć do Polski naukowca z Afganistanu, miała listy polecające z uczelni, zaproszenie. Ta kobieta miała paszport, ale nie dostała wizy – ubolewała. Mowa o pierwszym legalnym wjeździe, ponieważ wszyscy wcześniejsi przybysze dostali się do naszego kraju podczas przeprowadzonej na szybko ewakuacji.

Polska Misja Medyczna dla Afganistanu

„Polska Misja Medyczna zbiera fundusze na wsparcie medyczne Afgańczyków w kraju i poza nim, w odzewie na dramatyczną sytuację ludności po przejęciu władzy przez talibów. Przedmiotem naszej zbiórki są fotografie polskich fotografów dokumentalnych oraz książki i albumy dotyczące kraju. Pomóżmy razem! #SOSAfganistan” – można było przeczytać w opisie prowadzonej od sierpnia akcji.

Wszystkie zebrane środki finansowe obiecywano przeznaczyć przeznaczone na zakup leków i innych środków medycznych (zwłaszcza opatrunków) niezbędnych szpitalom w Afganistanie. Nie była to pierwsza tego typu akcja pomocy dla Afganistanu, jaką organizowała Polska Misja Medyczna. Leki, antybiotyki i środki opatrunkowe regularnie dostarczano do tego kraju już w latach 2001-2007.

