Rzecznik rządu o nowych informacjach dotyczących obostrzeń na święta

Rzecznik rządu został zapytany w „Kwadransie politycznym” TVP1 o nowe obostrzenia na święta 2021. – Niestety te informacje, które docierają do nas wszystkich, są bardzo niepokojące. Z jednej strony bardzo duża liczba zachorowań, a z drugiej bardzo duża liczba osób, które umierają, głównie niezaszczepionych. W związku z tym praktycznie takie decyzje najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj zostaną ogłoszone. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro – zaczął.

Nowe obostrzenia na święta 2021. Rzecznik rządu zabrał głos

Piotr Mueller nie chciał przekazywać szczegółów, ale zdradził, że „będą to decyzje związane głównie ze zmianą limitów i pewnymi działaniami ograniczającymi mobilność społeczną”. Rzecznik rządu podkreślił, że „osoby zaszczepione będą zasadniczo wyłączone z obostrzeń”. Mueller zaprzeczył, że dojdzie do takiego lockdownu jak w poprzednim roku. Dodał też, że „limity będą powodowały, że dostęp do niektórych usług będzie trudniejszy”.

Rzecznik rządu odniósł się również do projektu Lewicy, która chce obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Mueller zauważył, że takie rozwiązania nie zostały jeszcze wprowadzone w żadnych kraju, a zapowiedź takich decyzji zadeklarowała Austria. – My takiego obowiązku szczepień faktycznie powszechnego, nie planujemy. Natomiast szukamy takich możliwości, które mobilizowałyby do szczepień – podsumował rzecznik rządu.

Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obostrzenia w grudniu

Nowe obostrzenia w grudniu zapowiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier wyjaśniał, że wszystko przez nowy wariant koronawirusa – Omikron. Szef rządu nie chciał powiedzieć nic więcej. Zaznaczył jednak, że istnieje potrzeba wzmocnienia obowiązujących restrykcji z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną.

