Gość Porannej rozmowy RMF FM Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak miał trudną przeprawę z prowadzącym program Robertem Mazurkiem. Dopytywany, czy w związku z zaleceniami o szczepieniu dzieci między 5. a 11. rokiem życia, zamieszcza zaszczepić własne, Pawlak miał ogromny problem z odpowiedzią.

– Myślę, że warto posłuchać specjalistów, lekarzy, odpowiedzialność rodziców jest bardzo duża i wczoraj jeszcze ustalałem, jakie są zasady, chociażby we Francji. Poważne zalecenia lekarzy dla dzieci, żeby stosować szczepienia. Myślę, że to jest najlepsze, co można powiedzieć. Poważnie rozważamy z żoną, żeby zaszczepić nasze dzieci.

„Już raz pan musiał połykać własny język”. Robert Mazurek „dociskał” Mikołaja Pawlaka

Kiedy Robert Mazurek usiłował się dowiedzieć, czy ostatecznie Mikołaj Pawlak podda swoje dzieci szczepieniu, ten nie umiał jasno określić, co zrobi. – Przeczytałem pana dawną wypowiedź, że pana zdaniem, to wszystko jest eksperymentowanie z udziałem dzieci. Cytuję: „postawię pytanie, czy jest prawnie dopuszczalne eksperymentowanie z udziałem dzieci, bo de facto jesteśmy w fazie eksperymentu”. Pan uważa, że szczepienie przeciw covidowi, to eksperyment? – drążył Mazurek.

Pawlak uznał, że jedynie stawia pytania, a kiedy prowadzący zwrócił uwagę, że to nie pytania, a tezy, Pawlak zarzucił dziennikarzowi manipulację. – Panie ministrze, pan mi już raz w życiu zarzucał manipulację i musiał pan połykać własny język. Na pańskim miejscu nie brnąłbym w to, zanim pan znowu nie będzie musiał połykać swego organu – odpowiedział urażony prowadzący. Pawlak nie odniósł się do tej kwestii.

