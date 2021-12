Ministerstwo Zdrowia o nowych obostrzenia związanych z obiektami sportowymi

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o nowych obostrzeniach na święta 2021 r. Szczegóły przedstawił wiceszef resortu Waldemar Kraska. Dotychczasowe restrykcje obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 15 grudnia. Zmniejszone zostaną niektóre limity związane ze sportem.

Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Zmiany w limitach na obiektach sportowych

Limity związane z obłożeniem obiektów sportowych, które dotychczas wynosiły 50 proc., zostały obniżone do 30 proc. Osoby zaszczepione, którym weryfikowano certyfikat, nie będą uwzględniane w obłożeniu obiektów. Do tej pory taki limit zapełnienia obowiązywał m.in. na basenach, aquaparkach i innych zamkniętych obiektach sportowych oraz w odniesieniu do wydarzeń sportowych w obiektach na świeżym powietrzu.

W ramach obostrzeń, które funkcjonują od początku grudnia, w siłowniach, klubach i centrach fitness, czy solariach obowiązywał limit do jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Według aktualnych obostrzeń limit osób na wydarzeniach i zajęciach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi wynosi 250.

Adam Niedzielski o nowych obostrzeniach na święta 2021

Minister zdrowia tłumacząc decyzję o wprowadzeniu obostrzeń, mówił o ryzyku związanym z wariantem Omikron koronawirusa. Dodał, że trzeba było podjąć bardziej radykalne decyzje. – Od ponad półtora tygodnia mamy stabilną sytuację. I niestety wydaje się, że nie widać wyraźnych sygnałów spadku tej liczby zakażeń – podsumował Adam Niedzielski.

