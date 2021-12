Kiedy ferie zimowe 2022? Sprawdzamy kalendarz dla wszystkich województw

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, które we wtorek 7 grudnia ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski, od 20 grudnia do 9 stycznia wszystkie szkoły przejdą na zdalne nauczanie. Ma to przedłużyć przerwę zimową, a w konsekwencji przyczynić się do mniejszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zaraz po powrocie do szkół pierwsze województwa udadzą się na ferie zimowe 2022.

Kiedy ferie zimowe 2022? Początek już 17 stycznia

Ferie zimowe 2022 jak co roku (poza rokiem 2021) odbędą się w czterech turach. Jako pierwsze na zimowy odpoczynek udadzą się dzieci i nastolatkowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich przerwa od nauki rozpocznie się 17 stycznia i potrwa do 30 stycznia.

Ferie zimowe 2022. Druga tura od 24 stycznia

Tydzień później dwutygodniową przerwę od nauki rozpoczął uczniowie za szkół w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. Zimowe szaleństwo w tych regionach rozpocznie się 24 stycznia i potrwa do 6 lutego.

Ferie zimowe od 31 stycznia 2022 roku

Prawie do lutego na przerwę związaną z feriami zimowymi będą musieli poczekać uczniowie w województwie dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. W ich przypadku wolne od szkoły rozpocznie się 31 stycznia i potrwa do 13 lutego.

Ferie zimowe 2022. Ostatnia tura dopiero w połowie lutego

Zdecydowanie najdłużej, bo aż do połowy lutego na upragnione ferie zimowe będą musieli poczekać uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego. Szkolne mury opuszczą w walentynki, a ich przerwa potrwa do 27 lutego.

Ferie zimowe 2022. Jak je spędzić?

Nietrudno ukryć, że po nieudanym roku 2021 wielu narciarzy liczy na to, że podczas ferii zimowych 2022 uda się wyjechać w góry i choć na kilka dni oddać szaleństwu na stoku. Na ten moment wiele wskazuje na to, że rząd nie zdecyduje się na ponowne zamknięcie stoków narciarskich.

Osoby spędzające ferie zimowe w mieście będą mogły skorzystać z ofert lokalnych zimowisk lub propozycji okolicznych miejsc kultury.

