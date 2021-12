Prezydent Duda zachwalał „przyjazną architekturę”. Niepełnosprawny pokazał mu, jak wygląda rzeczywistość

3 grudnia obchodzony był Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Z tej okazji przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. – Jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i widzą: o, bardzo łatwo jest się dostać do budynku – stwierdził prezydent. Potem opowiadał o tym, jak „wszystko jest przystosowane”, a architektura jest „ładna i przyjazna”. – Bo nie ma schodów, bo podejście jest łagodne, jest dobrze obliczone. Nie ma utrudnień różnego rodzaju, które czasem przeszkadzają nawet pełnosprawnemu człowiekowi – zauważał prezydent.

Z rzeczywistością zderzył to w krótkim filmiku Wojtek Sawicki, bloger znany jako Life On Wheelz, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a i porusza się na wózku. Wypowiedź prezydenta zilustrował ujęciami stromych podjazdów, nierównych chodników, krawężników i schodów, które dla osób z niepełnosprawnościami są przeszkodą nie do przebycia. „I jeszcze mówi to tak, jakby zwracał się do małych dzieci” – ocenił przemówienie Dudy.

„Szanowny Panie Wojciechu!” – odpowiedział Sawickiemu prezydent. „Zdaję sobie sprawę, jak wiele jeszcze zmian jest potrzebnych i jak wielu ludzi na nie czeka. Ale bez działania, bez mówienia o tym publicznie, bez pokazywania pozytywnych przykładów, będzie znacznie trudniej coś zmienić” – napisał Duda, jednak Sawickiego tym nie przekonał. „Roztaczanie nierzeczywistej, utopijnej wizji również niczego nie zmieni, ani nikomu nie pomoże” – odpowiedział prezydentowi bloger. I po chwili dodał: „Dziś odbyłem pierwszą rozmowę z panem prezydentem. Liczę na kolejną w Pałacu Prezydenckim”.

