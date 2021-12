Co PiS zrobi z Łukaszem Mejzą? Oczekiwania są bardzo konkretne

– Jestem tu po to, żeby bronić mojego dobrego imienia, nie tylko przed mediami, ale też na drodze prawnej – zapowiedział wiceminister sportu na środowym spotkaniu z mediami. W zamyśle miało to być przejście do ofensywy po jego dwutygodniowej nieobecności w sferze publicznej, kiedy ograniczał się jedynie do publikowania kolejnych oświadczeń w mediach społecznościowych. Czy pomysł Łukasza Mejzy wypalił?

Nasi rozmówcy z PiS nie mają wątpliwości – to „wyskok”, który tylko pogorszył sytuację i oczekiwania wobec Mejzy są jasne.