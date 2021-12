Uwaga! TVN: Trzyletnia Julka choruje na zespół Retta. Niedawno zmarła jej mama. „Sami nie damy rady”

Julka najprawdopodobniej nigdy nie będzie samodzielna. Jest niepełnosprawna ruchowo, nie mówi, jej los całkowicie zależy od innych. – Początkowo rozwijała się normalnie, ale w siódmym miesiącu mama zauważyła u niej regresy. Na przykład Julka sama ustawiała się do raczkowania, a nagle przestawała, albo zaczynała siadać i też przestała – opowiada Wiktor, brat Julki.

– Kasia (mama Julki – red.) zaczęła jeździć po lekarzach i robić różne badania, ponieważ zauważyła, że coś jest nie tak z jej córką – wspomina Agnieszka Moskal, przyjaciółka rodziny. – Któregoś razu mama siedziała w kuchni, ja byłem w pokoju i nagle usłyszałem niepokojący krzyk, a potem płacz. Wtedy się dowiedziałem, że Julka ma zespół Retta – przywołuje Wiktor.

– Jest to choroba nieuleczalna, która z nią pozostanie – mówi Łukasz Kapczyński, tata trzylatki. I dodaje: – Nie poddaliśmy się, zaczęliśmy jeździć po lekarzach i wyszło na to, że kluczowa jest dla niej rehabilitacja, bo na to nie ma leków.

Rodzina rozpoczęła walkę o poprawę sprawności Julki. – Mama błyskawicznie ogarnęła dla Juli wszystko to, by szło to w dobrą stronę – wspomina Wiktor.

Bardzo rzadka choroba

Zespół Retta to poważne schorzenie neurorozwojowe, na które chorują głównie dziewczynki. Nie ma żadnej sprawdzonej metody leczenia, przebieg choroby jest nieprzewidywalny. Jedynym kluczem jest fizykoterapia, rehabilitacja i komunikacja.

– W dotychczasowym życiu Julka powiedziała słowa: „mama”, „babcia”, „Ewa” i „be”. Teraz zaczęła mówić „tata”, ale tylko przy jedzeniu, jak ma pełną buzię, to wyjdzie jej słowo „tata” – opowiada pan Łukasz. I dodaje: – Myślę, że ona dużo rozumie, bo jak się do niej mówi, to się wsłuchuje.

Rehabilitacja jest Julce wręcz niezbędna. – Bez niej wszystko to, co zostało wyuczone, zostanie zapomniane – wskazuje Emilia Czwójdak, przyjaciółka rodziny.

– Widzę postępy i widzę, że ona chce ćwiczyć. Chce chodzić i chce się bawić. Dzięki rehabilitacji jest żywsza – podkreśla tata Julki.

Marzenie mamy Julki

Trzyletnia Julka dzielnie współpracuje z rehabilitantką. – Jest waleczna, wesoła, energetyczna. Lubi pracować, ale niestety tak się zdarzyło, że ponad połowa jej życia to jest rehabilitacja – mówi Aleksandra Bródka-Lisiecka. I dodaje: – Uczymy się chodzić i komunikować. Jej mama od początku walczyła o terapię i o to, żeby była systematyczna. Pilnowała tego, czego teraz pilnuje tata.

Jak przyznaje Bródka-Lisiecka nie wiadomo, w jakim stanie będzie Julka za pięć, dziesięć lat. – Natomiast zespół Retta w każdej chwili może odebrać nam to, co wypracowaliśmy. Musimy robić wszystko, by być o dwa kroki przed nim.