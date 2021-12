Czterodniowy tydzień pracy pożądany przez Polaków. Są wyniki badania

68 polskich pracowników jest zdania, że skrócony, czterodniowy tydzień pracy dobrze wpłynąłby na ich zdrowie. Uważa tak 53 proc. osób w wielu 25-34 lat i 45 proc. osób w przedziale 35-44 lata. Z kolei przeciwnicy skróconego tygodnia pracy to osoby, które są już bliżej emerytury, głównie z grupy powyżej 55. roku życia. Stanowią jednak tylko 17 proc. ogółu społeczeństwa.

Chętniej na skrócenie tygodnia pracy przystaliby ankietowani z wyższym wykształceniem (43 proc.). Za 4 dniami roboczymi jest za to tylko 30 proc. osób z wykształceniem podstawowym. Mniej pracy marzy się osobom zatrudnionym w największych firmach. Mowa o co drugim pracowniku takich przedsiębiorstw. W najmniejszych firmach – tych do 9 pracowników – za czterodniowym tygodniem pracy opowiadało się już tylko 31 proc. osób.

Z analizy OECD wynika, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów nie tylko w Europie, ale i na świecie. W 2020 roku przeciętny mieszkaniec naszego kraju pracował średnio przez 1766 godzin. Więcej mieli np. Amerykanie (1767 godzin) czy Rosjanie (1874) godziny. Stereotypowo uważani za pracowitych Niemcy pracowali za to średnio przez 1332 godziny.

Krótszy tydzień pracy interesuje coraz więcej państw

Skrócony tydzień pracy sprawdzany jest w coraz większej liczbie państw świata. W wielu przypadkach takie eksperymenty kończą się wnioskami o większej produktywności. Podobna próba okazała się wielkim sukcesem m.in. na Islandii, gdzie na krótszy tydzień pracy przeszło (lub dostało na to zgodę) około 86 proc. ludności kraju.

