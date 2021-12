„Wiadomości” TVP o „szokującym i bulwersującym skandalu na szczytach unijnej władzy”. Pokazano przemówienie Tuska po niemiecku

Na początku materiału w głównym serwisie informacyjnym TVP przytoczono wypowiedź Jeana Quatremera, dziennikarza „Liberation”, który ujawnił skandal na szczytach unijnej władzy. Następnie Maciej Sawicki przytoczył ustalenia „szokujące” ustalenia francuskiego dziennika – „korupcja w czystej postaci, kryminalny handel wpływami, do tego nielegalny lobbing i polityczna presja”. Autor materiał wskazał, że „skandaliczne zarzuty mają dotyczyć nie tylko wielu czołowych polityków Komisji Europejskiej, ale też sędziów unijnego Trybunału Sprawiedliwości”, a do „kryminalnych procederów miało dochodzić przez lata”.

„Milczy Donald Tusk”

W materiale wypowiedziała się Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press i stała komentatorka „Wiadomości”. – W grę wchodzą ogromne pieniądze przecież, bo to nie tylko handel wpływami, ale za tym kryją się reperkusje finansowe. Milczy Donald Tusk, który jest przecież szefem Europejskiej Partii Ludowej, a ci politycy mieli bardzo duży udział w aferze – stwierdziła. – To właśnie członkostwo lub powiązania z EPL, zdaniem francuskich dziennikarzy, łączy wiele osób zamieszanych w ten przestępczy proceder, jednak Donald Tusk nie odpowiedział na nasze pytania dotyczące tego korupcyjnego skandalu – odczytał Sawicki. Redaktor naczelny „Sieci” Jacek Karnowski oświadczył z kolei, że Tusk „musiał wiedzieć, że instytucjami europejskimi rządzi albo współrządzi rodzaj sitwy, stworzonej przez niemiecka chadecję, czyli partię, z którą był blisko związany”. – Kanclerz Merkel to jego patron polityczny. Przynajmniej wiedział i sądzę, że po cichu też wspierał ten układ. To dawało mu profity – przekonywał widzów „Wiadomości” Karnowski.

30 sekund Tuska mówiącego po niemiecku

Sawicki zakomunikował, że „wody w usta nabrali też polityczni sprzymierzeńcy Tuska i członkowie EPL” i pokazał wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza i Dariusza Jońskiego. – Tusk jako lider Europejskiej Partii Ludowej konsoliduje to środowisko w różnych kwestiach. nie tak dawno namawiał Niemców do zdecydowanego działania w sprawie sporu z polskim rządem – mówił autor materiału, a w tle można było zobaczyć Tuska w towarzystwie m.in. Angeli Merkel i Ursuli van der Leyen. Po tej zapowiedzi widzowie przez prawie pół minuty słuchali Tuska mówiącego po niemiecku (wystąpienie z 16 stycznia tego roku).

Sawicki przypomniał też, że to TSUE „nakazał Polsce zamknąć kopalnię w Turowie i jednoosobowo nałożył na Polaków karę pół miliona euro dziennie”

