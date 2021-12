News „Wprost”: Rusza nowa kampania szczepionkowa rządu. Zobacz mocny spot

– Kampania strachu, to jedyna kampania jaka dziś może przekonać ludzi do szczepień – mówi nam jeden z rządowych doradców.

I rzeczywiście, nowe spoty kampanii Narodowego Programu Szczepień, działają na wyobraźnię.

Ich bohaterem jest Kevin, chłopak z kampanii społecznej Ministerstwa Zdrowia, zachęcającej do noszenia maseczek. W poprzednich spotach Kevin, w wyniku nienoszenia maseczki, zaraził się koronawirusem. Teraz poznajemy jego dalsze, tragiczne losy. Jak się okazuje – zmarł na COVID-19. Chłopak nie skorzystał z możliwości szczepień.

W spocie jest pokazana jego rodzina, która zamiast usiąść z nim do wigilijnego stołu, odwiedza chłopaka na cmentarzu. Na koniec spotu pojawia się pytanie: „A ty? Jak chcesz spędzić te święta?”.

Kampania ma na celu pokazanie, do czego może doprowadzić nieprzyjęcie szczepionki: do braku członka rodziny przy wigilijnym stole.

Jako pierwsi pokazujemy ten spot:

„Wybierz mądrze, zaszczep się!” – to nowe hasło kampanii #SzczepimySię, które będzie pojawiać się w przygotowanych przez kancelarię premiera spotach. Ich przekaz ma być prosty i mocny, i zawierać twarde dane, jak choćby te, że ponad 95 proc. osób poniżej 45. roku życia, które zmarły na COVID-19, to osoby niezaszczepione.

Od początku stycznia tego roku przez COVID-19 zmarło 1085 osób poniżej 45. roku życia.

Rząd propaguje też, że szczepiąc się możemy uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie.

Czytaj też:

Ustawa o obowiązku szczepień. „Czas skończyć z covidową eutanazją. Lepszy elektorat rozdrażniony, ale żywy”

Kancelaria premiera przypomina, że od 2 grudnia obowiązują szczepienia bez rejestracji, co oznacza, że każda osoba z ważnym e-skierowaniem może iść do punktu szczepień i od ręki przyjąć szczepionkę. Rząd zachęca też do przyjęcia dawki przypominającej, która zapewnia wzmocnioną ochronę.

Osoby powyżej 50. roku życia mogą ją przyjąć już po upływie pięciu miesięcy od pełnego zaszczepienia. Zaś osoby w wieku 18-49 lat mogą to zrobić po sześciu miesiącach. Po przyjęciu dawki przypominającej zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) na rok od daty wykonanego szczepienia.

Czytaj też:

„Scena Dialog”. Polska PiS-u jak PRL? Ryziński: Nic się nie zmienia. Władza zmierza do tego, by wytworzyć wroga