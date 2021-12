Janusz Szostak nie żyje. Dziennikarz śledczy pracował m.in. nad sprawą Iwony Wieczorek

Janusz Szostak zmarł 10 grudnia. Informację potwierdził jego brat Jerzy oraz przedstawiciele Fundacji na Tropie, której był prezesem. Dzień wcześniej dziennikarz śledczy pisał w mediach społecznościowych, że zachorował na COVID-19. Choroba nie odpuściła także mnie. Bardzo miła Ratowniczka z Błonia nie pozostawiła co do tego złudzeń – stwierdził.

Kilka dni wcześniej także uskarżał się na problemy ze zdrowiem. „Moi drodzy, co prawda obiecywałem, że dziś będzie rozstrzygnięcie konkursu na jesienne zdjęcia moich książek, lecz niestety to się nie uda. Nie zdołałem się na dobre pozbyć choroby i nie jestem w stanie być aktywnym przy komputerze czy telefonie dłużej niż 10 minut. A w tym czasie nie zdołam ogarnąć wyników konkursu. Mam nadzieję, że do niedzieli stanę na nogi i będę mógł rozstrzygnąć konkurs. Z góry dziękuję za życzenia powrotu do zdrowia. Nie będę w stanie każdemu podziękować oddzielnie” - pisał w mediach społecznościowych 2 grudnia.

Janusz Szostak – kim był?

Janusz Szostak był przede wszystkich dziennikarzem śledczym. W latach 90. kierował działami sensacji i reportażu w „Expressie Wieczornym”. Był redaktorem naczelnym magazynu „Reporter” oraz prezesem Fundacji Na Tropie – zajmującej się pomocą ofiarom przestępstw oraz poszukiwaniem osób zaginionych. Był wydawcą lokalnego tygodnika „Express Sochaczewski”, a także „Expressu Wieczornego”.

Pracował również w „Ziemi Sochaczewskiej” i „Wiadomościach Skierniewickich”. Na swoim koncie ma kilka książek. Zajmował się m.in. sprawą śmierci Iwony Wieczorek. Pisał także dla „Wprost”.

Czytaj też:

„Wybrano mnie na ofiarę”. Czy śmierć Brunona K. była samobójstwem?