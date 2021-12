Nieparlamentarna seria tweetów posła PiS. „Ty kur** tuskowa”, „Ty kręt paskudny”

Jeden z internautów zwrócił uwagę na niedawną wypowiedź Czesława Hoca. – Jeśli w restauracji lub kościele zajętych będzie więcej niż 30 proc. miejsc, do obiektu będzie mogła wejść policja i zweryfikować, czy obecni w miejscu są zaszczepieni – powiedział poseł PiS na antenie Polsat News. „To jest Czesław Hoc z PiS. Czesław chce wprowadzić do kościołów policję, by ta sprawdzała zaszczepionych. Zapamiętaj Czesława. Pokaż Czesława innym” – napisał użytkownik mediów społecznościowych, dodając zdjęcie parlamentarzysty.

Artur Szałabawka: Ty kur** tuskowa

Kolejny internauta, używając obraźliwego określenia, stwierdził, że Czesław Hoc „pasuje do PO, gdzie pewnie niedługo znajdzie miękkie lądowanie”. W obronie kolegi z klubu stanął Artur Szałabawka. „Przemyśl swoje słowa i nie obrażaj lekarza z wielką empatią bo to żałosne” – napisał na Twitterze (we wszystkich wpisach pozostawiona została oryginalna pisownia – red.).

„Czesław Hoc nawet w awatarze na unijną ścierę. Czyj to kret?” – pytał inny internauta. „Ty kręt paskudny” – odpisał Szałabawka. „Dalej nie mogę uwierzyć, że PiS z każdym dniem traci instynkt samozachowawczy i oddaje władzę KO bez walki” – włączył się w dyskusję inny użytkownik mediów społecznościowych. „Ty cwioku oddajesz” – napisał polityk.

„Puknij się w pustą czachę, ile ludzi uratowałeś cepie”, „Kim jesteś prymitywie?”, „Ty cepie głosów na kod” – to kolejne wpisy opublikowane z konta parlamentarzysty. „Ty kur** tuskowa, Czesław Hoc ratuje życie” – to kolejny wpis Artura Szałabawki. W chwili publikacji tweet nie jest już jednak dostępny. Uwieczniła go na screenie Marta Szostkiewicz.

Fogiel o aktywności na Twitterze Szałabawki: Nie znam jeszcze szczegółów

Z prośbą o komentarz w sprawie zwróciliśmy się do wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości. „Nie znam jeszcze szczegółów” – przekazał redakcji „Wprost” Radosław Fogiel.

