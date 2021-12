Ryzyko zgonów z powodu COVID-19 u zaszczepionych i niezaszczepionych. Jest raport zapowiadany przez Adama Niedzielskiego

„Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w populacji niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych wynosi 59,92 (95% C.I. 56,08 – 64,03), czyli jest blisko 60 razy większe!” – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiadając raport.

Koronawirus w Polsce. Raport NIZP-PZH

Jak zaznaczyli autorzy, analizę ryzyka zgonu osób zaszczepionych i nieszczepionych przeciw COVID-19 przeprowadzono z wykorzystaniem zbiorów danych otrzymanych z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS). Pierwszy zawierał informacje o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r. wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia (status zaszczepienia – zmienna dawka: druga dawka, pierwsza J&J, bez szczepienia oraz zmienna data dawka z datą zaszczepienia) oraz wiekiem w ukończonych latach. Natomiast drugi zbiór zawierał informacje o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia.

Zgony na COVID-19. Szczegółowe dane

„Uzyskane wyniki wskazują na wielokrotnie większe niż w przypadku ogółu zgonów ryzyko zgonów z powodu COVID-19 osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID-19” – wskazano w analizie. Z załączonej do badania tabeli wynika, że wśród 42 586 osób zmarłych z powodu COVID-19 niezaszczepionych było 41 699, a 887 było zaszczepionych. Jeśli chodzi o podział na grupy wiekowe to z badania wynika, że wśród 110 osób w wieku 11-30 lat, które zmarły w wyniku COVID-19 nie było żadnej zaszczepionej.

W grupie osób w wieku 31-40 lat na 356 zmarłych, zaszczepionych było 5; w grupie 1034 osób w wieku 41-50 lat – 8; w grupie 2627 zmarłych w wieku 51-60 lat – 13 zaszczepionych; w grupie 10 339 zmarłych w wieku 61-70 lat – 70; w grupie 13 177 zmarłych w wieku 71-80 lat – 208; a wśród 14 943 powyżej 80 lat – 583 zaszczepionych.

Autorami badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego pt. "Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19" są dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. – NIZP PZH – PIB, dr n. med. Daniel Rabczenko i dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk.

