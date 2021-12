Uwaga! TVN: Sąsiedzki spór o ścianę w Kielcach, teraz oskarżenia o ataki. „Musiałyśmy wynająć ochronę”

Od marca dwa mieszkania w centrum Kielc dzieli dziurawa ściana zakryta folią. – Naprawiam ją nawet dwa, trzy razy dziennie. Nigdy nie wiemy, czy sąsiad poprzestanie tylko na zerwaniu folii, czy może cała ta kartonowo-gipsowa ściana się rozwali i wtedy będzie miał wolną drogę do miejsca, w którym my żyjemy – mówi Joanna Pietrzyk, skonfliktowana sąsiadka.

Kobieta oskarża sąsiada o bezprawne zniszczenie ściany dzielącej ich mieszkania. Do tego zarzuca mężczyźnie, że celowo zrobił dziurę w płycie kartonowo-gipsowej, aby nękać ją i jej 70-letnią matkę. Konflikt między sąsiadami narasta. Pani Joanna zgłosiła sprawę do prokuratury. – Musiałyśmy wynająć ochronę, bo nie czułyśmy się bezpiecznie. Zamykamy drzwi, ale nie mamy ściany – podkreśla Pietrzyk. I dodaje: – W tej chwili, gdy ten pan wie, że go nagrywam, jest bardziej kulturalny. Ale wciąż są pogróżki, że zburzą tę ścianę, że mamy się przygotować na remont.

„Sąsiadka kłamie”

Sąsiad państwa Pietrzyków przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń. Według niego nieżyjący już ojciec Joanny Pietrzyk, Alfred, w lutym tego roku, pod nieobecność sąsiadów, wyburzył ścianę między mieszkaniami, a następnie wybudował ją w nowym miejscu.

– Często wyjeżdżamy na weekend. Po powrocie z jednego z takich wyjazdów zastaliśmy nową ścianę wymurowaną z pustaków. Nie wierzyłem w to, co widzę. Nie wiedziałem, co się stało. Czułem się okradziony. Jak można tak zrobić? Zaczęliśmy pukać do sąsiada, który tylko wzruszył ramionami – opowiada Wojciech Pabis. I dodaje: – A sąsiadka kłamie. Nigdy w życiu jej nie nękałem, nie straszyłem, ani ja, ani żona. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy z nimi rozmawiać, ale bezskutecznie. Uważam, że to my jesteśmy poszkodowani, bo oni postawili ścianę w naszym domu.

Nieżyjący już Alfred Pietrzyk przejął 17 metrów dodatkowej powierzchni oraz jedyny balkon w kamienicy. Według starszego mężczyzny sporna część nieruchomości powinna należeć do jego mieszkania. Miał mieć na to dowody w postaci starych planów architektonicznych. – Ojciec pomierzył to i wyszło mu, że tutaj brakuje kilku metrów kwadratowych. W księgach wieczystych znajdowała się korekta odnośnie tamtego mieszkania i jego metrażu, więc ojciec postanowił to na własną rękę skorygować. Przywrócił mieszkanie do wymiarów, jakie są w księgach wieczystych – potwierdza Joanna Pietrzyk.