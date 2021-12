Morawiecki skomentował spotkanie z kanclerzem Niemiec. Mówił o „niezabliźnionych ranach”

Olaf Scholz po objęciu stanowiska kanclerza Niemiec odwiedził Warszawę, jako trzecią stolicę po Paryżu i Brukseli. – Bardzo doceniam fakt, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które pan kanclerz odwiedził po objęciu urzędu. To znak, że będzie pan chciał jak najbliżej współpracować z nami przy realizacji naszych projektów i przy mierzeniu się z wyzwaniami – powiedział po rozmowie szefów rządów Mateusz Morawiecki.

Szefowie rządów Polski i Niemiec rozmawiali o sytuacji na granicy polsko- białoruskiej

Polski premier wspomniał, że na spotkaniu poruszono wiele ważnych spraw, m.in. sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Morawiecki zwrócił uwagę na „zmieniającą się taktykę reżimu Aleksandra Łukaszenki”. Podkreślił, że „granica musi być szczelna, żeby UE mogła się bronić i decydować o swoim losie”. Poruszono również sprawę potencjalnych sankcji, które będą dyskutowane na najbliższym posiedzeniu RE.

Kolejnym wątkiem była sprawa Ukrainy, która znalazła się w gorszej sytuacji w związku z Nord Stream 2. Szef polskiego rządu dodał, że Polska także znalazła się przez to w trudniejszej sytuacji. – Nie chcemy, żeby Ukraina podlegała szantażowi, bo to będzie oznaczało destabilizację na wschodniej flance NATO i Unii Europejskiej – zaznaczył Morawiecki.

Mateusz Morawiecki po spotkaniu z kanclerzem Niemiec. „Chce zażegnać kwestie sporne”

Premier zdradził, że rozmawiano też o energetyce, cyberbezpieczeństwie i zagrożeniach technologicznych, ze strony Rosji oraz geopolitycznych związanych z migracją. Morawiecki ocenił, że trzeba „jak najszybciej zażegnać sporne kwestie”. – Bardzo ważnym tematem, który omawialiśmy, są kwestie związane z równoprawnym wzajemnym traktowaniem się, jeśli chodzi o naukę j. polskiego w Niemczech i naukę j. niemieckiego w Polsce, a także nasze niezabliźnione rany z przeszłości – mówił.

Zdaniem Morawieckiego doszło do otworzenia nowego rozdziału relacji polsko-niemieckich. – Mamy zmianę rządu po stronie niemieckiej, to symboliczny moment. To symboliczny dzień, bardzo ważna data. Jestem przekonany, że te kolejne rozdziały relacji polsko-niemieckich zapiszemy pozytywnymi słowami i, że będzie to dobra współpraca również dla całej UE – podsumował szef rządu.

Olaf Scholz w Polsce. „Nie będziemy akceptować podważania integralności terytorialnej Ukrainy”

Z kolei Scholz zwrócił uwagę, że rozmowa miała miejsce w rocznicę stanu wojennego. Kanclerz Niemiec odnosząc się do sytuacji Ukrainy podkreślił, że „Europa musi dać do zrozumienia, że nie będzie akceptować tego, co się tam aktualnie dzieje”. Niemiecki polityk dodał, że szefowie rządów wspólnie akcentują, że podważania integralności terytorialnej nie mogą mieć miejsca.

Scholz skomentował również spór pomiędzy Polską i Komisją Europejską. – Europa jest wspólnotą wartości i prawa. Prawo i praworządność są podstawowymi wartościami, dlatego dobrze by było, gdyby rozmowy pomiędzy stronami doprowadziły do pragmatycznego rozwiązania. Z satysfakcją przyjęlibyśmy wspólne porozumienie – zakończył kanclerz Niemiec.

