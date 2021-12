Sławomir Cenckiewicz żali się na Twittrze: Nie wpuszczono mnie do restauracji w Warszawie

Warszawska restauracja Der Elefant jako pierwsza w Polsce poinformowała, że od 1 października do lokalu mogą wejść wyłącznie osoby, które są zaszczepione przeciw COVID-19, mają status ozdrowieńca albo posiadają negatywny test na koronawirusa wykonany maksymalnie 48h wcześniej. Grupa Jarczyński, która prowadzi restaurację Der Elefant, zapewnia, że podobnie wysokie wymogi stawia swoim pracownikom – cały personel jest zaszczepiony.

– Pandemię i związane z nią zagrożenia traktujemy poważnie i czujemy się odpowiedzialni za naszych gości. Tylko działając wspólnie i zachowując się odpowiedzialnie, jesteśmy w stanie bezpiecznie przetrwać – tłumaczył właściciel restauracji Artur Jarczyński.

Warszawa. Sławomir Cenckiewicz niewpuszczony do Der Elefant

12 grudnia dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium IPN poinformował, że nie został wpuszczony do restauracji. Sławomir Cenckiewicz zapewnił, że jest zaszczepiony, ale nie miał przy sobie dokumentu, który by to poświadczał.

„W restauracji Der Elefant w Warszawie zażądano ode mnie certyfikatu szczepienia – byłem szczepiony, ale nie miałem ze sobą więc out. To tak teraz jest? Jaki przepis o tym mówi?” – zastanawiał się historyk.

Internauci przypomnieli Sławomirowi Cenckiewiczowi, że ściągnięcie certyfikatu covidowego na telefon zajmuje zaledwie kilka minut.

Czytaj też:

Spadek liczby nowych przypadków koronawirusa. Wiceszef MZ podał najnowsze dane