Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Pełna lista restrykcji na Boże Narodzenie

We wtorek 7 grudnia podczas specjalnej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski przekazał informacje o nowych obostrzeniach. Ich celem ma być przyspieszenie wygaszania czwartej fali pandemii, a także w miarę możliwości ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa, jakim jest Omikron.

Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Lista zmian w limitach

Obostrzenia odczują przede wszystkim klienci sklepów, miejsc kultury, gastronomii i wierzący. Od 15 grudnia w barach, hotelach i restauracjach będzie mogło być zajętych maksymalnie 30 proc. wszystkich miejsc. Limit ten będzie można zwiększyć, ale tylko dla osób zaszczepionych, które przedstawią ważny paszport covidowy.

Takie same zasady będą obowiązywały kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne. Dla kin zaostrzenie limitu do 30 proc. może być jeszcze bardziej dotkliwe ze względu na wprowadzenie zakazu jedzenia i picia na salach kinowych. Z limitu, podobnie jak w przypadku hoteli i restauracji, zwolnieni są zaszczepieni klienci, którzy przedstawią ważny paszport covidowy.

Zgodnie z założeniami rozporządzenia wprowadzającego nowe obostrzenia klienci nie mają obowiązku przedstawienia paszportu covidowego. Jeżeli jednak limit zajętych miejsc został już wyczerpany, a oni mimo to chcą wziąć udział w imprezie, wówczas okazanie certyfikatów będzie konieczne, ale nadal dobrowolne. Jeżeli klienci nie przedstawią certyfikatów, nie zostaną wpuszczeni na imprezę jako osoby ponadliczbowe.

Obostrzenia od 15 grudnia. Trudniejsze powroty na święta i zamknięte dyskoteki

Od środy ze sporymi utrudnieniami mieli zmierzyć się pasażerowie środków komunikacji zbiorowej. Zgodnie z nowymi obostrzeniami maksymalna liczba pasażerów miała zmniejszona do 75 proc. Jednak w opublikowanym 14 grudnia rozporządzeniu zabrakło tego zapisu. Oznacza to, że na razie w komunikacje zbiorowej nie będą obowiązywały żadne limity.

Zawiedzeni mogą być również ci, którzy planowali w święta spotkać się ze znajomymi na dyskotekach i w klubach tanecznych. Podczas konferencji prasowej minister Adam Niedzielski poinformował, że wszystkie lokale udostępniające parkiet do tańczenia będą zamknięte od 15 grudnia.

Minister Zdrowia pamiętał jednak, jak ważnym świętem jest sylwester. Na tę najważniejszą noc w roku obostrzenia mają zostać częściowo zniesione. Oznacza to, że lokale z parkietami ponownie zostaną otwarte, ale w imprezach będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób. Z limitu zostaną wyłączone osoby posiadające paszport covidowy. Jednak w rozporządzeniu z 13 grudnia nie znalazła się informacja o zmianie zasad podczas Sylwestra. MZ zapowiedział jednak, że pojawi się on podczas kolejnej nowelizacji rozporządzenia.

Obowiązkowe testy na COVID-19. Wraca zdalne nauczanie

Zgodnie z postanowieniami rządzących, każda osoba, która wjedzie do Polski spoza strefy Schengen, będzie zobowiązana do wykonania testu na COVID-19. „Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania” – czytamy na stronie rządowej dotyczącej nowych obostrzeń.

Ważna zmiana będzie dotyczyła również osób, które mieszkają z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu na COVID-19. Od 15 grudnia będą one musiały poddać się testowi na COVID-19. Z tego obowiązku również nie zwalnia szczepienie.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski poinformował również o powrocie zdalnego nauczania. Uczniowie do szkół po raz ostatni pójdą w piątek 17 grudnia. Od poniedziałku 20 grudnia do piątku 9 stycznia we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie prowadzona nauka zdalna.

Ważną informacją dla rodziców młodszych dzieci jest to, że żłobki i przedszkola nie zostaną zamknięte. Dlatego w tych placówkach nie dojdzie do żadnych zmian w okresie świątecznym.

Czytaj też:

Wyjeżdżasz na święta do innego kraju? Sprawdź listę obecnych obostrzeń