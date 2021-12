Kraśko jeździł 6 lat bez prawka. Giertych broni dziennikarza: To jego prywatna sprawa

Sprawę Piotra Kraśki opisał jako pierwszy „Super Express” , a następnie dziennikarz sam przyznał się, że przez lata jeździł bez uprawnień. Dziennikarz został zatrzymany w kwietniu 2021 roku do rutynowej kontroli i wtedy okazało się, że nie tylko nie miał przy sobie prawa jazdy, ale że ma od lat cofnięte uprawnienia do prowadzenia auta.

Sąd Rejonowy w Łomży skazał Kraśkę na 7,5 tys. zł grzywny i kolejny rok zakazu prowadzenia pojazdów. „Super Express” wyliczał, że Kraśko miał stracić prawo jazdy w 2009 roku za nadmierną liczbę punktów karnych, w 2014 roku zatrzymano mu uprawnienia. W 2015 roku prawomocnie je utracił.

Kraśko za swoje zachowanie przeprosił w oświadczeniu na Instagramie. Prezenter TVN zapewniał też, że jest mu wstyd. „Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać” – napisał.

Zboralski: Piotr Kraśko to symbol patologii systemu

Zachowanie Kraśki na łamach „Wprost” krytykował Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. „Sprawa Kraśki jest jednak czymś więcej. Pewnym symbolem patologii systemu, w którym nie umiemy czuwać nad ludźmi uznawanymi przez prawo za niebezpiecznych i eliminowanymi z dróg” – pisał w tekście „Piotr Kraśko to symbol patologii systemu”

Giertych w obronie Kraśki

Dużo wyrozumiałości dla dziennikarza znalazł za to adwokat Roman Giertych, który na Twitterze przekonywał, że notoryczne łamanie prawa przez Kraśkę to nic złego, bo „nikomu krzywdy nie zrobił” . „Odczepcie się od Kraśki! To jego prywatna sprawa. Nikomu krzywdy nie zrobił. Poniósł przewidzianą prawem karę i tyle” – napisał.

Były minister edukacji w rządzie PiS zapowiedział też banowanie wszystkich, którzy mają inne zdanie. Mimo tego krytycznych odpowiedzi na wpis Giertycha nie brakowało. „A ja mam prośbę. Niech Pan się wreszcie odczepi od Polski i zajmie »prywatnymi sprawami« swoimi i Pana bogatych klientów” – napisał Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

„Łamanie prawa przez dziennikarza pouczającego o praworządności, prowadzącego jednostronną propagandę liberalno–lewicową, jest skandaliczne. Nie, to nie jest prywatna sprawa. Kraśko nie jest nietykalny. Jest osobą publiczną. To zobowiązuje. Będę mówić prawdę, mimo Pana szantażu” – dodała inna z komentujących, Aleksandra Wasilewska z Centrum TV.

