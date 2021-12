Od kiedy zdalne nauczanie 2021? Obostrzenia od 15 grudnia

Nowe obostrzenia weszły w życie 15 grudnia. Od północy w teatrach, kinach, hotelach, barach, obiektach sportowych i sakralnych zajętych może być tylko 30 proc. wszystkich miejsc. Istnieje jednak szansa, żeby ten limit przekroczyć. Mogą to zrobić klienci zaszczepieni, którzy dobrowolnie okażą paszport covidowy obsłudze.

Obostrzenia od 15 grudnia. Co się zmieniło?

Od środy w kinach obowiązuje zakaz jedzenia i picia na salach kinowych. Od 15 grudnia limit osób miał być wprowadzony również w środkach komunikacji zbiorowej. Ostatecznie jednak rząd wstrzymał się z wprowadzaniem tu ograniczeń.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami od środy 15 grudnia zamknięte będą wszystkie kluby i dyskoteki, a także inne lokale oferujące miejsce do tańczenia. Jeszcze podczas wtorkowej konferencji Adam Niedzielski zapowiedział, że kluby będą mogły być otwarte w sylwestra. W rozporządzeniu opublikowanym 14 grudnia nie znalazł się jednak zapis, który by to regulował. Na Twitterze Ministerstwo Zdrowia zapewniło jednak, że zapis ten znajdzie się w kolejnej nowelizacji.

Zdalne nauczanie od 20 grudnia

Wśród obostrzeń, które weszły w życie 15 grudnia, nie znalazły się zapisy dotyczące szkół, ale już niebawem zostanie w nich wprowadzone zdalne nauczanie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, nauka zdalna będzie prowadzona od poniedziałku 20 grudnia do niedzieli 9 stycznia. Uczniowie do szkół powinni zatem wrócić w poniedziałek 10 stycznia.

Zdalne nauczanie zostanie wprowadzone w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Żłobki oraz przedszkola będą funkcjonowały na niezmienionych warunkach.

