Kiedy ferie zimowe 2022? Terminy dla wszystkich województw

Ferie zimowe to jeden z ulubionych okresów wszystkich uczniów. W tym czasie dziesiątki tysięcy osób decydują się na zimowe wyjazdy, a głównym celem podróży są górskie kurorty, oferujące możliwość korzystania ze stoków narciarskich.

Ferie zimowe 2022. Pierwsza tura tuż po powrocie ze zdalnego nauczania

W 2021 roku politycy podjęli decyzję o zmianie zasad organizacji ferii zimowych. Dzieci z całego kraju miały wolne w tym samym czasie. Ferie zimowe 2022 będą odbywały się według zasad znanych z poprzednich lat, tzn. zostały podzielone na cztery tury.

Jako pierwsi na ferie zimowe pojadą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Ich zimowy odpoczynek zacznie się już w poniedziałek 17 stycznia, czyli zaledwie tydzień po tym, jak uczniowie wrócą do szkół po zdalnym nauczaniu trwającym od 20 grudnia do 9 stycznia. Pierwsza tura ferii zimowych potrwa do 30 stycznia.

Ferie zimowe 2022. Druga tura od 24 stycznia

Druga tura tegorocznych ferii rozpocznie się 24 stycznia, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą w poniedziałek 7 lutego. W tym czasie z uroków zimowego odpoczynku od nauki skorzystają uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ferie zimowe 2022. Trzecia i czwarta tura

Do końca stycznia na rozpoczęcie ferii będą musieli poczekać uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ich przerwa będzie trwała od poniedziałku 31 stycznia do niedzieli 13 lutego.

Dopiero po powrocie z ferii uczniów, którzy odpoczywali w ramach trzeciej tury, na zimowy odpoczynek będą mogły udać się dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego. W ich przypadku ferie zimowe rozpoczną się w poniedziałek 14 lutego i potrwają do niedzieli 27 lutego.

