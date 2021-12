Spór o nazwę warszawskiego ronda. Robert Bąkiewicz ogłosił zbiórkę. „Trzaskowski opętany nienawiścią do narodowców”

Rada Warszawy przyjęła petycję w sprawie zmiany nazwy ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Głos w sprawie zabrał m.in. Mateusz Morawiecki, a oświadczenie wydało Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei posłowie Konfederacji wyszli z pewną inicjatywą. – Chcemy, żeby Roman Dmowski był upamiętniony na terenie Sejmu RP – powiedział Robert Winnicki i zapowiedział zbieranie podpisów, a także wniosek do marszałek Witek, aby sala nr 14 w budynku G kompleksu sejmowego, dzisiaj nosząca imię Bronisława Geremka, została nazwana salą imienia Romana Dmowskiego.

W biuletynie stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz ogłosił zbiórkę na rzecz „przyszłych wydatków” związanych z obroną ronda Dmowskiego – informuje wyborcza.pl. „Podniesienie ręki na współtwórcę polskiej niepodległości nie dziwi, gdy wiemy, że stoją za tym działacze partii, którą powszechnie uważa się za stronników Niemiec" – napisał Robert Bąkiewicz.