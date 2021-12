Spór o groby. Branża, Kościół i gminy żydowskie ramię w ramię krytykują rządowy pomysł. Co dalej z ustawą o cmentarzach?

O rządowym projekcie dotyczącym zmian w funkcjonowaniu cmentarzy i spraw związanych z pochówkami pisaliśmy już na łamach Wprost na początku października, gdy proponowane przepisy ujrzały światło dzienne. Od tego czasu ustawa obrosła trochę legendą, wywołała już też niemałe zamieszanie, a zapowiada się na to, że czekają ją spore modyfikacje.

Zastrzeżenia do przepisów zgłaszają zarówno związki wyznaniowe, jak i przedstawiciele branży funeralnej, a ich lista w trakcie opiniowania naprawdę się wydłużyła. Łącznie w ramach konsultacji publicznych do projektu złożono 27 stanowisk i zgłoszono 70 opinii, do tego trzeba doliczyć uwagi . Efekt jest jeden – gdy zwróciliśmy się do Centrum Informacji Rządu z pytaniami o postępy, okazało się, że będzie na nie jeszcze poczekać.

Obecnie „trwa etap wewnętrznych uzgodnień i analiz”, a sam projekt – jeśli trafi do Rady Ministrów – to w I kwartale 2022 roku. „Analizowane są uwagi zgłoszone podczas uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Ze względu na obszerność materii oraz cel projektodawcy – aby jak największą część z nich uwzględnić w projektowanych przepisach – raport z etapu konsultacji zostanie przedstawiony w styczniu. Wówczas przewiduje się skierowanie projektów na Stały Komitet Rady Ministrów” – brzmi stanowisko CIR.