Prezydent powołał Radę ds. Bezpieczeństwa i Obronności. „Wygrywamy wojnę wydaną naszemu krajowi”

„W skład nowej rady wchodzą przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci, m.in z zakresu cyberbezpieczeństwa” – informuje Kancelaria Prezydenta. Jak czytamy dalej, Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności będzie m.in. przygotowywać opinie i ekspertyzy, wskazywać na „zagrożenia istotne dla interesu Rzeczypospolitej”, a także „dokonywać przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz obronności”.

– Sytuacja bezpieczeństwa nie jest dzisiaj łatwa i to w wielu aspektach. Ostatnie dziesięciolecia postawiły nas w obliczu zupełnie nowej formuły konfliktu, jakimi są konflikty i ataki o charakterze hybrydowym – mówił Andrzej Duda. Dziękował też za gotowość, „aby wspomóc funkcjonowanie głowy państwa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem”. Z kolei zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik wyjaśniał, że „jednym z powodów powołania Rady w tym momencie jest sytuacja na granicy polsko–białoruskiej”.

Szef MON chwali prezydenta, a Mariusz Kamiński mówi, że „wygrywamy wojnę”

Obecny na uroczystości szef MON Mariusz Błaszczak chwalił prezydenta, że „przykłada dużą uwagę do spraw dotyczących obronności”. Wyliczał też, że obecnie polskie siły zbrojnie liczą 113 tysięcy żołnierzy zawodowych, a w 2015 roku było to 95 tysięcy. – Czy możemy sobie wyobrazić, co by się działo kiedy zostaliśmy poddani atakowi hybrydowemu, kiedy wojsko polskie byłoby mniej liczne, nieprzygotowane do tego, żeby stawić czoło temu wyzwaniu? – pytał Błaszczak. Jak stwierdził, to właśnie dzięki „konsekwentnej polityce ludzi PiS Polska jest bardziej bezpieczna”.

Głos zabrał również szef MSWiA Mariusz Kamiński. - To, co się dzieje w tej chwili na granicy wschodniej, ta doskonała współpraca służb ministra spraw wewnętrznych i wojska polskiego, przynosi bardzo dobre efekty – zauważał. Dodał jednak, że kryzys „nie jest zakończony”, ale „widać, że państwo polskie zdało egzamin”. – Dzięki doskonałej współpracy wszystkich formacji, odpowiedzialnych za obronność i za bezpieczeństwo państwa, tę wojnę wydaną naszemu krajowi wygrywamy – stwierdził. Choć zaznaczył, że „nie ogłaszamy zwycięstwa”, bo „mogą być jeszcze różne dramatyczne odsłony tego kryzysu”.

Kto wchodzi w skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności?

Przewodniczącym rady został Przemysław Żurawski vel Grajewski, czyli politolog, nauczyciel akademicki i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, a także członek Narodowej Rady Rozwoju. W jej skład wszedł m.in. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny prezydenta, generał Roman Polko i... Tomasz Zdzikot, obecny prezes Poczty Polskiej, a wcześniej sekretarz stanu w MON.

Poza tym prezydentowi doradzać będzie Krzysztof Pobuta, były Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, gen. bryg Grzegorz Hałupka, prof. Akademii Sztuki Wojennej Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz oraz Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki. A także Przemysław Wywiał z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Filip Seredyński z Instytutu Sobieskiego i prof. Antoni Z. Kamiński z PAN.

