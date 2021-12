Koronawirus. Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia Omikronem w Polsce

W czwartek wirusolog prof. Krzysztof Pyrć umieścił na Twitterze wynik testu pacjenta, u którego stwierdzono zakażenie Omikronem. To pierwszy potwierdzony przypadek nowego wariantu koronawirusa w Polsce. Z dokumentu wynika, że zakażony jest 30-letni mężczyzna. Badanie przeprowadzono w Katowicach.

Koronawirus. Omikron jest w Polsce

Wykrycie Omikronu w Polsce potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Z informacji przekazanych przez resort wynika jednak, że próbkę pobrano od 30-letniej kobiety, obywatelki Lesotho. „Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. GIS podjął niezbędne działania” – poinformowało ministerstwo na Twitterze. Jak podał resort, kobieta przebywała na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. W wywiadzie epidemicznym wskazała, że miała bezpośredni kontakt tylko z dwiema osobami ze swojego kraju, a w Polsce mieszkała sama. „W trakcie pobytu na szczycie cały czas stosowała środki ochrony indywidualnej. W hotelu posiłki zamawiała telefonicznie i spożywała w pokoju. Jako osoba bezobjawowa wykonała test przed wylotem z Polski” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Zakażona Polka podróżowała do Chin

Z kolei w poniedziałek 13 grudnia Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że zakażona Omikronem jest nastoletnia Polka, która razem z matką leciała samolotem z Warszawy do Tiencin w Chinach. Kobieta nie miała gorączki, została zaklasyfikowana jako przypadek bezobjawowy, nie ma zagrożenia dla jej życia, ale przebywa w izolacji w szpitalu. Jej matka otrzymała ujemny wynik testu. U osób lecących tym samym samolotem nie wykryto wirusa, za wyjątkiem jednej osoby z obsługi.

Z informacji resortu zdrowia wynika, że nastolatka przed wylotem z Polski 6 grudnia miała wykonany test PCR, ale wynik był negatywny. Po przylocie do Chin 9 grudnia wykonano kolejny test, który 10 grudnia dał wynik pozytywny. 13 grudnia po zbadaniu próbek ustalono, że to wariant Omikron. Wcześniej chińskie media informowały, że w kraju wykryto pierwszy przypadek zakażenia wariantem Omikron, a zarażona jest Polka.

Omikron. Co o nim wiemy?

Omikron szybko rozprzestrzenia się po świecie i budzi obawy o kolejne fale pandemii. Nowy wariant został wykryty 11 listopada w Bostwanie, w południowej Afryce. Lekarz, który jako pierwszy zidentyfikował odmianę B.1.1.529, opisał objawy jako łagodne w skutkach. Należało do nich m.in. zmęczenie, ból ciała i bóle głowy. Omikron ma ponad 50 mutacji, z czego ponad 30 w części wirusa zwanej białkiem kolczastym – strukturze, której koronawirus używa do wnikania do atakowanych komórek. Te mutacje sprawiają, że wariant może być o wiele bardziej zakaźny. Z powodu dużej liczby zakażeń i obaw o rozprzestrzenianie się Omikronu od 15 grudnia w Polsce obowiązują zaostrzone restrykcje.

