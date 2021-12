Granica Polska-Białoruś. Migranci mieli otrzymać instruktaż. „Mówcie krytycznie o Europie”

Jak wynika z informacji zamieszczonej przez Stanisława Żaryna, „centrum logistyczne firmy Bremino w Bruzgach, gdzie koczują cudzoziemcy wykorzystywani do destabilizowania granicy RP, odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji”. Przed wizytą migranci mieli jednak otrzymać instrukcje, jak mają się zachowywać podczas spotkania. Instruktaż, o którym mowa, zamieścił w sieci rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych.

„Na forach służących do „zarządzania” szlakiem migracyjnym znalazły się wskazówki, mówiące, że cudzoziemcy muszą się „bardziej angażować, by Europa ich zauważyła”: „Mówcie krytycznie o Europie”. Sugerowano po raz kolejny propagandowe wykorzystanie dzieci. „Niech proszą o pomoc”, niech mówią, że „nie chcą wracać do swojego kraju” – opisuje sprawę Żaryn.

„Działania przeciwko Unii Europejskiej podejmowane przez służby białoruskie są uzupełniane metodami walki informacyjnej i psychologicznej. Cytowane wskazówki to kolejny przykład gry emocjami na Zachodzie” – podsumował.

twitter

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

Przypomnijmy, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy nie jest łatwa już od wielu miesięcy. Konflikt eskalował jednak 8 listopada, kiedy do granicy z Polską zaczął się zbliżać tłum migrantów. Osoby te zostały sprowadzone na Białoruś przez białoruski reżim. Aleksandr Łukaszenka, który odrzuca wszelkie oskarżenia w tym zakresie, prawdopodobnie chciał użyć migrantów jako formy nacisku na Unię Europejską.

Kryzys migracyjny poprzedziły bowiem sankcje za porwanie samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie. Wcześniej Zachód wspierał także białoruską opozycję i nie przyjmował do wiadomości, że prezydentem Białorusi jest Łukaszenka. Wybory prezydenckie, które odbyły się ponad rok temu, zostały bowiem sfałszowane przez białoruski reżim.

Choć kryzys graniczny znacząco się wyciszył, Straż Graniczna dalej odnotowuje próby nielegalnego przekroczenia granicy i forsowania tymczasowego ogrodzenia. Większość migrantów skierowano jednak do centrum logistycznego na terenie Białorusi. Część wróciła także do krajów pochodzenia.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje z 16 grudnia