Samobójstwa dzieci, leki na COVID z Aliexpress, w co gra kanclerz Scholz. Nowy „Wprost”

1005. Tylu młodych ludzi do 18 roku życia próbowało odebrać sobie życie w trzech pierwszych kwartałach tego roku. Dla porównania, w całym 2020 roku były to 843 przypadki. Tyle wynika z danych Komendy Głównej Policji.

Z obserwacji specjalistów wynika za to dużo więcej: młodzi są przytłoczeni, zmęczeni, czują się niepotrzebni i bezwartościowi. A policyjne statystyki to tylko wycinek rzeczywistości. – pisze w okładkowym tekścieKatarzyna Świerczyńska.

„To się nie powinno zdarzyć”. Kamil Karpowicz, onkolog, ratuje osoby zarażone COVID-19, ale puściły mu nerwy, gdy myślał o pacjentach, którzy nie mogą mieć w terminie zabiegów ratujących życie. Napisał wymierzony w antyszczepionkowców tekst „Wcale mi was nie żal”. Wywołał burzę. Wywiad Pauliny Sochy-Jakubowskiej

„Senator PiS krytykuje rząd”. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, przyznaje Elizie Olczyk, że działania, które podejmuje rząd w walce z pandemią, są niewystarczające. Krytykuje także ministra zdrowia

„Romans z planktonem politycznym”. – Bez zaangażowania się kanclerz Merkel czy prezydenta Macrona nadal mielibyśmy napiętą sytuację na granicy – mówi Elizie Olczyk i Joannie Miziołek Paweł Poncyljusz, poseł Koalicji Obywatelskiej

„Nie ma wolności”. Legendarna działaczka antykomunistycznej opozycji ostro ocenia aktualną sytuację w Polsce. Henryka Krzywonos zdradza też Dariuszowi Grzędzińskiemu, dlaczego zapisała się do Platformy Obywatelskiej.

„Schabowy Kaczyńskiego i byle co Lenina”. Witold Szabłowski, autor książki „Rosja od kuchni”, ujawnia Paulinie Sosze-Jakubowskiej, co trzeba zrobić, by gotować dla Putina i jak to się stało, że na podstawie jego innej książki gwiazdor wyprodukuje serial.

„W milczeniu szli na drugą stronę”. Był na granicy polsko-białoruskiej miesiąc. Kilka razy ochraniał zawracanie migrantów. Katarzyna Świerczyńska rozmawia z jednym z żołnierzy, który stacjonował w przygranicznym obozowisku.

„Łukaszenka mości sobie gniazdko”. W lutym na Białorusi ma się odbyć referendum w sprawie zmian w konstytucji. Gra toczy się o usunięcie dyktatora z urzędu prezydenta. Co nie znaczy, że o jego rezygnację z władzy – pisze Mateusz Zieliński.

„Na zachodzie bez zmian”. Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz chce rozwiązać konflikt na Ukrainie za pomocą martwych od lat porozumień mińskich, a szefowa dyplomacji powtarza, że Nord Stream 2 zostanie uruchomiony. Tekst Jakuba Mielnika.

„Gintrowski – film <>”. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego powstał film, który opowiada i o historycznych wydarzeniach, i o muzyce, która im towarzyszyła – pisze Paulina Socha-Jakubowska.

„O stanie wojennym – dzień przed”. Wiadomo, co się wydarzyło nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Igor Rakowski-Kłos zebrał wspomnieniowe opowieści około trzydziestu osób i ułożył z nich panoramę „dnia przed” – pisze Leszek Bugajski.

„Polskie szklane domy”. „Powrót do tamtych dni” to film o dorastaniu w latach 90. Jednak miejsce sentymentów szybko zajmują tu traumy epoki: alkoholizm, emigracja, tempo gospodarczych przemian – pisze Krzysztof Kwiatkowski.

„Warszawa na Madagaskarze”. W powieści political fiction Macieja Zajączkowskiego na tej dalekiej wyspie istnieje państwo założone przez Polaków, a jego stolicą jest kwitnące miasto o nazwie Nowa Warszawa. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Czarno-biały film z 13 grudnia”. Felieton Michała Witkowskiego.