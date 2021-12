Zaskakujące stanowisko KRS. Poseł Polski 2050: Oczywiście przypadkowy jest finał WOŚP

„Krajowa Rada Sądownictwa słynąca z niezależności i będąca wzorem cnót wszelakich uważa, że udział sędziów w akcjach charytatywnych może budzić wątpliwości co do ich bezstronności. Oczywiście zupełnie przypadkowe jest to, że stanowisko pojawia się przed finałem WOŚP” – pisze poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050 na Twitterze.

Krajowa Rada Sądownictwa o udziale sędziów w akcjach charytatywnych

Faktycznie, 17 grudnia Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko o sygnaturze WP 050.231.2021 „w przedmiocie udziału sędziów w akcjach charytatywnych”. Przytaczamy pełną treść stanowiska:

„Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że udział sędziego z wykorzystaniem swojego statusu w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny, jako naruszający § 3, § 3a i § 10 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r”..

„Wspieranie działalności charytatywnej, co do zasady słuszne społecznie, może, w przypadku sędziego, budzić wątpliwości co do jego bezstronności” – dodaje Krajowa Rada Sądownictwa.

