Protesty w całej Polsce w obronie TVN i wolnych mediów. „Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska”

Główna demonstracja w Warszawie pod hasłem „Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska” ma się rozpocząć o godzinie 19 przed Pałacem Prezydenckim. Swoją obecność potwierdził już Donald Tusk. „Skapitulowali przed pandemią i drożyzną, ale idą na wojnę z wolnymi mediami. Będę w niedzielę o 19 na Krakowskim Przedmieściu” – napisał lider Platformy Obywatelskiej. Protesty, których uczestnicy będą apelowali do prezydenta o zawetowanie ustawy „lex TVN”, odbędą się również w wielu innych miastach.

Borys Budka zapowiedział, że będzie uczestniczył w demonstracji na katowickim rynku. „Widzimy się w niedzielę o 19.00 pod Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu” – napisał z kolei poseł Michał Szczerba. Przewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz potwierdziła, że weźmie udział w demonstracji we Wrocławiu. „Wspólnie pokażmy, że nie zgadzamy się na atak na wolne media oraz wolność słowa” – zaapelowała. „Do zobaczenia w Poznaniu!” – napisał Franek Sterczewski.

Warszawską demonstrację organizują Fundacja Grand Press i Komitet Obrony Demokracji. W liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy organizacje zaapelowały o zawetowanie „lex TVN”. Przekonywały, że ustawa narusza nie tylko art. 54 Konstytucji RP, ale też traktaty międzynarodowe. „Była ona procedowana z naruszeniem Regulaminu Sejmu, po nielegalnej reasumpcji zarządzonej przez marszałek Elżbietę Witek oraz podczas Komisji Kultury i Środków Przekazu zwołanej w nieregulaminowym czasie” – czytamy w liście.

Protesty w obronie TVN i wolnych mediów. Lista miast

TVN24 opublikował listę miast, w których zaplanowano protesty. Są na niej zarówno największe miasta, jak i te mniejsze jak Olkusz, Dębica czy Tomaszów Mazowiecki. Cały czas pojawiają się też kolejne miasta. Najwcześniej, bo już o godzinie 15, demonstracje rozpoczną się w Krakowie, Ostrowie Wielkopolskim i Wieliczce.

Białystok – Rynek Kościuszki, pod Ratuszem – godzina 19

– Rynek Kościuszki, pod Ratuszem – godzina 19 Bydgoszcz - Stary Rynek – godzina 19

- Stary Rynek – godzina 19 Chrzanów – plac pod Orłem – godzina 18

– plac pod Orłem – godzina 18 Dębica – ulica Kolejowa 28, biuro poselskie PiS – godzina 16

– ulica Kolejowa 28, biuro poselskie PiS – godzina 16 Giżycko - Pasaż Portowy – godzina 17

- Pasaż Portowy – godzina 17 Kalisz – pomnik Adama Asnyka na placu Jana Kilińskiego

– pomnik Adama Asnyka na placu Jana Kilińskiego Katowice - plac Kwiatowy – godzina 19

- plac Kwiatowy – godzina 19 Kielce – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – godzina 19

– Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – godzina 19 Kołobrzeg – plac Ratuszowy – godzina 15

– plac Ratuszowy – godzina 15 Koszalin – Rynek Staromiejski – godzina 19

– Rynek Staromiejski – godzina 19 Kraków – Ratusz – godzina 15

– Ratusz – godzina 15 Legnica – Rynek – godzina 18

– Rynek – godzina 18 Lublin – plac Króla Władysława Łokietka – godzina 19

– plac Króla Władysława Łokietka – godzina 19 Łódź – ulica Piotrkowska 143 – godzina 19

– ulica Piotrkowska 143 – godzina 19 Olkusz – Rynek – godzina 17

– Rynek – godzina 17 Olsztyn – plac Jana Pawła II – godzina 19

– plac Jana Pawła II – godzina 19 Opole – plac Wolności – godzina 19

– plac Wolności – godzina 19 Ostrów Wielkopolski – Rynek – godzina 15

– Rynek – godzina 15 Piotrków Trybunalski – Rynek Trybunalski – godzina 19

– Rynek Trybunalski – godzina 19 Poznań – plac Adama Mickiewicza – godzina 19

– plac Adama Mickiewicza – godzina 19 Płock – plac Gabriela Narutowicza – godzina 17

– plac Gabriela Narutowicza – godzina 17 Szczecin – plac Pawła Adamowicza – godzina 19

– plac Pawła Adamowicza – godzina 19 Tomaszów Mazowiecki – plac Kościuszki – godzina 19

Mazowiecki – plac Kościuszki – godzina 19 Toruń – pomnik Mikołaja Kopernika – godzina 19

– pomnik Mikołaja Kopernika – godzina 19 Rzeszów – Rynek – godzina 19

– Rynek – godzina 19 Warszawa – Krakowskie Przedmieście, przed pałacem prezydenckim – godzina 19

– Krakowskie Przedmieście, przed pałacem prezydenckim – godzina 19 Wieliczka – szyb Regis – godzina 15

– szyb Regis – godzina 15 Włocławek – plac Wolności – godzina 19

– plac Wolności – godzina 19 Wrocław – plac Wolności - godzina 19

– plac Wolności - godzina 19 Zielona Góra – plac Pocztowy – godzina 18.30.

Sejm błyskawicznie przegłosował „Lex TVN”

W piątek 17 grudnia Sejm niespodziewanie i w błyskawicznym tempie odrzucił weto Senatu ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a przeciw było 212 posłów pozostałych klubów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Jeszcze w sierpniu pojawiały się nieoficjalne informacje, że Andrzej Duda zawetuje ustawę, a dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem ma być odesłanie „lex TVN” do Trybunału Konstytucyjnego.

„Polityka” ma jednak inne informacje. Dzieli się nieoficjalną plotką, z której wynika, że „Duda jest dogadany z PiS” i nowelizację podpisze za pozbycie się z fotela prezesa TVP Jacka Kurskiego. Nie byłaby to pierwsza próba prezydenta, by utrącić Kurskiego. W 2020 roku prezydent podpisał ustawę o 2 mld zł rocznie na media publiczne w zamian za to, że dojdzie do rzeczonej dymisji. Tak też się stało, jednak po kilku miesiącach Jacek Kurski powrócił na stanowisko, które pełni do dziś.

Do sprawy odniósł się już Chargé d'Affaires USA w Polsce, który pisał na Twitterze, że „USA są skrajnie rozczarowane”. Swoje stanowisko wydał także rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. - Wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, odporność NATO i wspierają stosunki dwustronne. Oczekujemy współpracy z polskim rządem w realizacji wspólnych priorytetów – oświadczył.

