KRS zakazała sędziom udziału w akcjach charytatywnych. Sędzia Żurek: Granice absurdu przekroczone

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się za nieco ponad miesiąc. I właśnie teraz Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że sędziowie nie powinni brać udziału w akcjach charytatywnych. KRS uznała w uchwale, że „udział sędziego z wykorzystaniem swojego statusu w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny”. Tłumaczono, że choć wpieranie działalności charytatywnej jest „co do zasady słuszne społecznie”, to jednak w przypadku sędziów „może budzić wątpliwości co do jego bezstronności”.

O uchwałę Onetu próbowali pytać zarówno szefa KRS sędziego Pawła Styrnę, jak członków Rady, jednak żaden z nich nie odbierał telefonów. Uchwała KRS widnieje jednak na stronie z informacją, że przyjęta została w piątek 17 grudnia.

„Myślałem, że neo-KRS już sięgnęła granicy absurdu”