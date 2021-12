Donald Tusk mówił o „okupacji TVP Info”. Zwrócił się też do prezydenta Andrzeja Dudy

W ponad 120 polskich miastach, nie tylko tych największych, zaplanowano na niedzielę demonstracje w obronie TVN i wolnych mediów. Główny protest pod hasłem „Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska” rozpoczął się o godzinie 19 w Warszawie. Bierze w nim udział wielu polityków opozycji z szefem PO Donaldem Tuskiem na czele. – Nie będę mówił do prezydenta Dudy, będę mówił do was. Będę mówił w imieniu tych, którzy nie mogli dzisiaj wyjść na ulice polskich miast w obronie wolnych mediów – zaczął swoje przemówienie Tusk.

– Kiedy powstawała „Solidarność”, to wtedy w gdańskiej stoczni ludzie zaczęli strajkować, bo była drożyzna. Bo nie mieli za co kupić drożejącej kiełbasy, drożejącego chleba. Ale wpisali do postulatów na jednym z pierwszych miejsc (...) postulat, żeby zgodnie z konstytucją w Polsce były wolne media – przypominał.

Protesty w obronie TVN i wolnych mediów. Tusk mówił o "okupacji TVP Info"

Donald Tusk podkreślał też, że dzisiaj „jesteśmy tutaj w obronie wolnych mediów i wolnego słowa”. – Ale chciałbym, żebyśmy każdego dnia myśleli i pamiętali też o tych, którzy nie mogą związać końca z końcem, bo drożyzna zabija ich budżety domowe. O tych wszystkich, którzy siedzą dzisiaj zrozpaczeni w domu, bo dla ich bliskich chorych na COVID-19 nie ma miejsca w szpitalach. O tych wszystkich, którzy są przez tą władzę upokarzani – mówi lider PO. – Żebyśmy tak jak wtedy, kiedy powstawała pierwsza „Solidarność”, byli ze sobą razem. I pamiętali o tych, którzy nie maja dostępu do wolnych mediów, bo żyją pod okupacją TVP Info – kontynuował.

– Chciałbym zadedykować te słowa Czesława Miłosza, które stoczniowcy wybrali, dedykując ówczesnej władzy. I wierzcie mi, ci ludzie, którzy wówczas te słowa Czesława Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców, oni dzisiaj by dedykowali dokładnie te same słowa tej władzy, która dzisiaj Polskę rujnuje – mówił dalej Tusk. – Te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania. Adresuję je do mieszkańca tego pałacu (Pałacu Prezydenckiego – przyp. red.) i do jego mocodawcy – stwierdził.

– Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta – cytował lider PO. Na koniec zaapelował, żeby „pamiętać o tych słowach” i „pamiętać o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie.

Czytaj też:

„Wprost” przyłącza się do apelu w obronie TVN. „Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje”