Koronawirus. Polska z mniejszą liczbą nowych zakażeń. Niedzielski o danych z 20 grudnia

Szef resortu zdrowia w poniedziałek rano poinformował, że minionej doby odnotowano 9 609 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wzrósł również bilans ofiar śmiertelnych. Zmarło 29 osób zakażonych COVID-19.

Koronawirus. Polska ma za sobą szczyt czwartej fali

W niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował za pośrednictwem Twittera, że Polska ma za sobą szczyt czwartej fali pandemii koronawirusa. Widać to wyraźnie w statystykach. W poniedziałek 13 grudnia w raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazła się informacja o 11 379 nowych zakażeniach. Dwa tygodnie wcześniej było to nieco ponad 13 tys. nowych przypadków.

W swoim wpisie Adam Niedzielski podkreślił również, że zaczynająca się od poniedziałku 20 grudnia nauka zdalna powinna przyspieszyć proces spadania liczby nowych zakażeń. Szef resortu podkreślił, że „zejście z wysokich poziomów zakażeń i hospitalizacji jest konieczne w kontekście ryzyk związanych z Omikron” .

Koronawirus. Omikron najbardziej zakaźnym wariantem



Waldemar Kraska pytany był o liczbę nowych przypadków Omikronu. Podkreślił, że nie posiada jeszcze najnowszych danych, ale jest pewien, że będzie ich więcej. – Widzimy, że jego zakaźność jest o wiele większa niż wariantu Delta – podkreślał wiceszef resortu zdrowia. Kraska zaznaczył, że Omikron jest od kilku do kilkunastu razy bardziej zakaźny od wariantu Delta.

Wiceminister zdrowia porównał zakaźność Omikronem do pierwszej wersji koronawirusa. Nowym wariantem można się zarazić już po kilkuminutowym kontakcie. W pierwszym okresie było to ok. 15 minut. W związku z niepokojącymi doniesieniami ws. Omikronu Kraska podkreślił, że „sytuacja jest poważna” . W poniedziałek ma odbyć się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego.

Nowe obostrzenia konieczne? Kraska o restrykcjach na sylwestra

Waldemar Kraska pytany był również o ewentualne nowe obostrzenia. – Nie jestem zwolennikiem karania, przymuszania do pewnych rzeczy – przyznał wiceszef resortu zdrowia, podkreślając przy tym, że jeżeli będziemy przestrzegać obowiązujących już obostrzeń, wówczas nowe nie będą potrzebne. Kraska wyliczał również, że zdalne nauczanie powinno przyczynić się do spadku liczby nowych przypadków, a sytuacja z noszeniem maseczek się poprawiła.

Prowadząca spytała Kraskę również o kwestię sylwestra. Przypomnijmy, że na początku grudnia Adam Niedzielski informował, że od 15 grudnia kluby i dyskoteki będą zamknięte, ale w noc z 31 grudnia na 1 stycznia będą mogły być otwarte. – Taki był plan i rekomendacje są takie, aby w ten jeden wieczór, jakim jest przełom roku, te ewentualne zabawy były dopuszczone – przyznał Kraska, podkreślając jednak, że będzie tam obowiązywał reżim sanitarny. W planach jest wprowadzenie limitu 100 osób, które mogłyby się równocześnie bawić w takim miejscu.

