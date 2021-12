USA sięgną po znaczące środki ws. lex TVN? Mogą nie wysłać do Polski nowego ambasadora

„Rzeczpospolita” zwróciła uwagę na kontekst międzynarodowy „lex TVN”. Ewentualny podpis Andrzeja Dudy może wpłynąć na relację Polski z USA. Stany Zjednoczone mają nie rozważać wycofania amerykańskich wojsk z naszego kraju z powodu napiętej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Mogą jednak sięgnąć po inne znaczące środki. Wśród nich „Rz” wymienia niewysłanie do Warszawy nowego ambasadora Marka Brzezińskiego.

Ustawa medialna. Co zrobi Andrzej Duda?

Według dziennika prezydent Polski ma się nie śpieszyć z decyzją. Ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że „nie ma żadnych sygnałów w tej sprawie”. Według innego Duda ma odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko z powodu jednej z poprawek, która może być niezgodna z ustawą zasadniczą.

Po przegłosowaniu przez Sejm „lex TVN” doszło do protestów w ponad 120 polskich miastach. Główny protest odbył się pod hasłem „Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska” w Warszawie. Wzięło w nim udział wielu polityków opozycji na czele z Donaldem Tuskiem.

Lex TVN. Apel w obronie stacji

TVN wystosował specjalny apel w obronie stacji i zachęca do jego podpisywania. Do akcji o wolne media włączyło się wiele redakcji, w tym „Wprost”. TVN informował, że już ponad 2,2 miliona osób podpisało petycję do prezydenta o niezwłoczne zawetowanie ustawy.

Duda pytany o to, jaką decyzję podejmie powiedział, że „bardzo dokładnie przeanalizuje tę propozycję legislacyjną”. Prezydent dodał, że „mówił już, z jakiego puntu widzenia będzie tę ustawę oceniał”. Pod koniec sierpnia głowa państwa mówiła m.in., że „to rozwiązanie jest bardzo kontrowersyjne dla naszych partnerów z USA”. Po raz pierwszy głos w sprawie Duda zabrał podczas Święta Wojska Polskiego.

