Stanisław Żaryn o deportowaniu „osoby zradykalizowanej religijnie”. „Sympatyk Państwa Islamskiego”

W niedzielę 19 grudnia granicę Polski próbowało nielegalnie przekroczyć 69 osób. Na odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Czeremsze 26 cudzoziemców siłowo forsowało granicę. Natomiast na odcinkach placówek w Płaskiej, Narewce i w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowały przekroczyć kilkuosobowe grupy.

Rzeczniczka Straży Granicznej na konferencji prasowej poinformowała, że migranci wciąż zachowują się agresywnie, m.in. rzucają kamieniami w polskich funkcjonariuszy. Od początku roku zostały zatrzymane 422 osoby, które pomagały migrantom nielegalnie przekroczyć granicę. W poprzednim roku – w adekwatnym okresie – zostało zatrzymanych 31 osób.