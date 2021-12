Suski o „lex TVN”: Nie ma silnych mediów, które wspierałyby rząd. „Władza PiS to stan umysłu”

Marek Suski został zapytany w Polsat News o „lex TVN”. – Niestety w Polsce nie ma równowagi w mediach. Nie ma silnych mediów, które byłyby mediami takimi, które wspierałyby rząd. Można mówić o tym, że dzisiaj jest niewielka, powiedzmy reprezentacja tej części społeczeństwa, która nie godzi się z tym nurtem lewacko-liberalnym – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wypowiedź Suskiego spowodowała falę komentarzy. „Ostro o Jacku Kurskim” – ironizował Janusz Korwin-Mikke. „Kani, Karnowskim i Sakiewiczowi zrobiło się przykro. Tyle starań” – wtórowała publicystka Kataryna. W prezesa zarządu TVP uderzył również Roman Giertych. „Jacku! Rząd uważa, że jesteś słabiutki albo tak głupiutki, że twoje codzienne przylizywanie się rządzącym ich niszczy. Co za niewdzięcznicy! Bez twoich kłamstw mieliby max. 10 proc”. – napisał były wicepremier.

Lex TVN. Fala komentarzy po wypowiedzi Marka Suskiego o „mediach wspierających rząd”

„Albo p. Suski uważa, że Kurski nie wspiera rządu, albo, że TVP nie jest silną telewizją. Diabelski wybór” – skomentował Bartosz Węglarczyk z Onetu. Senator Barbara Zdrojewska stwierdziła, że polityk PiS „streścił w dwóch zdaniach pogląd jego partii na rolę mediów”. Według Dominiki Długosz z „Newsweeka” Suski dodatkowo „obraził braci Karnowskich i Kurskiego”. „Media nie są od wspierania rządzących, a od ich kontrolowania w imieniu rządzonych. PS to ciekawe, że nawet działacze PiS-u nie nazywają TVP i Orlen Press mediami” – zaznaczył Marek Belka.

„Władza PiS to jednak stan umysłu. Mają TVP, radio, mają Karnowskich. I nadal mało. Oni uważają, że im się poparcie po prostu należy tylko dlatego, że są rządem” – podkreśliła Anna-Maria Żukowska z Lewicy. „To miłe, że poseł Suski mówi wprost, że chodzi o to, by media wspierały rząd. A nie tam ochrona przed kapitałem z Rosji czy państw arabskich” – podsumował Michał Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej”.

Czytaj też:

W TVP Info ostra krytyka słów Tuska. „Gałęzie będą trzeszczały”, „Powinna wejść prokuratura”