Palikot staje w obronie TVN i atakuje Polsat. „Po upadku PiS-u trzeba zabrać koncesję Solorzowi”

17 grudnia Sejm niespodziewanie odrzucił weto Senatu i w błyskawicznym tempie uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, potocznie zwaną „lex TVN”. W poniedziałek ustawa trafiła na biurko Andrzeja Dudy. Prezydent będzie miał 21 dni na decyzję. Będzie mógł podpisać ustawę, zawetować ją, lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Tuż po decyzji Sejmu doszło do wielu protestów obywateli. Z kolei TVN wystosował specjalny apel w obronie stacji i zachęcał do jego podpisywania. Do akcji o wolne media włączyło się wiele redakcji, w tym „Wprost”. Według stanu na godz. 11:30 już 2,4 miliona osób podpisało petycję do głowy państwa o niezwłoczne zawetowanie ustawy.

Lex TVN. Janusz Palikot wspiera apel w obronie wolnych mediów

Jedną z osób, która wezwała, aby podpisać się pod apelem, był Janusz Palikot. – Walczymy. Dzisiaj próbują odebrać TVN-owi licencję. To nie jest licencja TVN-u, to jest moja wolność, to jest twoja wolność. To jest wolność każdego z nas. Wolności potrzebuję, wolność kocham i szanuję, wolności oddać nie mogę. To jest motto tej sytuacji. Jeżeli oni stracą koncesję, my stracimy wolność. Dlatego jesteśmy dzisiaj z TVN-em – mówił były poseł.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Palikotowi towarzyszyła restauratorka Magda Gessler. To nie była jednak jedyna aktywność byłego polityka ws. „lex TVN”. Palikot skomentował również na Twitterze grafikę jednego z internautów, która była wymierzona w Polsat. „Trzeba Solorzowi zabrać koncesje po upadku PiS-u” – napisał były poseł. Zygmunt Solorz jest założycielem i przewodniczącym rady nadzorczej Telewizji Polsat.

