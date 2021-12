Chwilowe „okienko” i sędzia Juszczyszyn wraca do orzekania. Prezes Nawacki natychmiast reaguje

Przypomnijmy, że sprawa konfliktu sędziego Pawła Juszczyszyna z władzą sięga kilku lat wstecz, kiedy to domagał się on od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. 4 lutego ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna SN zawiesiła sędziego w wykonywaniu obowiązków. Choć decyzję tę zmienił sąd w Bydgoszczy, wydając postanowienie zabezpieczające i pozwalając Juszczyszynowi wrócić do pracy, jego działania blokował przełożony Juszczyszyna – prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki.

Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania. Nie na długo?

W piątek zakończyła się jednak kadencja Nawackiego, co skrzętnie wykorzystał wiceprezes Krzysztof Krygielski, który w trakcie „bezkrólewia” zarządzał sądem. W poniedziałek 20 grudnia Paweł Juszczyszyn wrócił do pracy – informuje TVN24. Dostał dostęp do pokoju, systemów informatycznych i został z powrotem włączony do losowania za pomocą systemu do elektronicznego wyznaczania spraw. Radość nie potrwała jednak długo.

Kilkadziesiąt minut po tym, gdy wiceprezes przywróci Juszczyszyna do pracy, sędzia Nawacki został powołany na kolejną kadencję prezesury w olsztyńskim sądzie. Jak podaje PAP, Nawacki już krytykuje decyzję. – W tym zakresie nadal obowiązuje uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jedynego legalnego organu, który jest władny orzekać w zakresie spraw dyscyplinarnych tego rodzaju – stwierdził w rozmowie z PAP. Maciej Nawacki zaznaczył także, że sytuacja sędziego Pawła Juszczyszyna nie uległa żadnej zmianie i nie wraca on do orzekania w olsztyńskim sądzie.

