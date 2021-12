Tadeusz Cymański głosował za „lex TVN”. Teraz chce weta Andrzeja Dudy

Tadeusz Cymański został zapytany o kwestię „lex TVN”. – To jest bardzo wątpliwa i chyba nieroztropna rzecz, że teraz ta sprawa została rozwiązana w Sejmie – powiedział w RMF FM polityk Solidarnej Polski. Poseł dodał, że jakaś osoba zaczepiła go w tej sprawie na Dworcu Centralnym i nazwała „nikczemnikiem”.

Tadeusz Cymański głosował za „lex TVN”. „Na froncie żołnierz może się nie zgadzać z dowództwem”

Prowadzący rozmowę przypomniał Cymańskiemu, że głosował za ustawą medialną. Poseł tłumaczył, że z jednak strony „ma do wyboru być sobą i głosować tak, jak uważa”. Z drugiej strony musi jednak brać pod uwagę, że polityka to „gra zespołowa”. – Mamy bardzo kruchą większość. I to jest jak w wojsku. Na froncie żołnierz może się nie zgadzać z dowództwem, ale ma obowiązek wykonywać rozkazy – wyjaśniał Cymański.

Poseł Solidarnej Polski kontynuował, że „nie zagłosuje za wszystkim w ramach dyscypliny partyjnej, ale nieraz musi przełykać żabki i ropuchy”. Cymański zabrał również głos w sprawie decyzji prezydenta. Przyznał, że „nie byłby wstrząśnięty ani zmieszany”, gdyby Andrzej Duda zdecydował się zawetować „lex TVN”.

Andrzej Duda podejmie decyzję ws. ustawy medialnej. Polityk Solidarnej Polski wymijająco

Polityk dociskany o stanowisko wymieniał, że „nie jest doradcą prezydenta”, sytuacja jest „niezręczna”, „pytanie trudne” i Robert Mazurek „stawia go pod ścianą”. Dziennikarz nie odpuszczał, a Cymański powiedział, że „nie ma nic przeciwko” zawetowaniu ustawy medialnej przez głowę państwa. – Ale też nie mogę powiedzieć głośno, że chciałbym, tak? – rzucił prowadzący wywiad. – Pan mi pomaga w tym momencie – zakończył wątek poseł Solidarnej Polski.

