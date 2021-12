Członek KRRiT o nieprawidłowościach ws. przedłużenia koncesji TVN24. Chce „sprostowania”

We wrześniu 2021 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po 1,5 roku zwłoki przyznała koncesję dla TVN24. Przewodniczącemu KRRiT Witoldowi Kołodziejskiemu udało się w końcu przełamać impas i przekonać do wydania decyzji. „Za” głosowały cztery osoby, przeciwko była jedna – prof. Janusz Kawecki. W połowie grudnia członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poruszył na posiedzeniu KRRiT wątek „znaczących nieprawidłowości” ws. przyznania koncesji.

17 grudnia Sejm niespodziewanie odrzucił weto Senatu i w błyskawicznym tempie uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, potocznie zwaną „lex TVN”. W poniedziałek ustawa medialna trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda będzie miał 21 dni, aby podpisać ustawę, zawetować ją, lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Lex TVN. Prof. Janusz Kawecki o nieprawidłowościach w uzasadnieniu koncesji dla TVN24

Prof. Kawecki w rozmowie z Wirtualnymi Mediami wyjaśnił, na czym polegały jego zastrzeżenia. Członek KRRiT wspomniał, że chodziło m.in. o strukturę własnościową TVN i działalność programową realizowaną przez nadawcę w ostatnich dziesięciu latach. Prof. Kawecki zwrócił uwagę na informacje zamieszczone w uzasadnieniu decyzji koncesyjnej podpisanej przez Kołodziejskiego, które mają być niezgodne ze stanem faktycznym.

Chodzi o art. 38, który mówi o cofnięciu koncesji. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówił też o realizowaniu uchwały nr 230 i wezwaniu przewodniczącego KRRiT do zaniechania naruszania prawa oraz stosowaniu się do obowiązujących przepisów, a także do ponoszenia konsekwencji wynikających z naruszeń. Prof. Kawecki wspomniał też o poparciu uchwały nr 231 i warunku w przyjętej uchwale nr 230.

Członek KRRiT o konsekwencjach ws. koncesji obarczonej wadą

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miał nadzieję, że „organ wydający decyzję skorzysta z możliwości, jakie daje Kodeks Postępowania Administracyjnego i dokona sprostowania decyzji koncesyjnej w części określonej jako »uzasadnienie«”. Tak się jednak nie stało. Zdaniem prof. Kaweckiego wydana koncesja jest obarczona wadą, co „może wywoływać jeszcze inne konsekwencje”.

